Colletta alimentare, il cuore dei sardi per i più bisognosi 

Giunta ormai alla ventottesima edizione, la Colletta alimentare si prepara anche quest’anno ad aiutare tante famiglie sarde in difficoltà.

«Domani in 181 market di tutta la Sardegna circa 2.000 volontari, riconoscibili dalla pettina arancione, chiederanno ai clienti di donare una parte della spesa ai più bisognosi», spiega Alberto Tamponi, direttore generale del Banco alimentare della Sardegna. «I prodotti saranno poi portati nei magazzini di Selargius per la zona meridionale e a Muros per quella settentrionale e verranno consegnati nelle prossime settimane alle strutture che li doneranno a loro volta ai più bisognosi».

I numeri

Nell’Isola saranno raccolti prodotti tra i 150mila e i 200mila chili in una sola giornata. E in tanti hanno risposto alla chiamata: «Le principali catene presenti in Sardegna hanno aderito», conferma Tamponi. «Nonna Isa, Crai, Eurospin, Lidl, Conad, Coop e anche le piccole botteghe nei paesi si renderanno disponibili ad accogliere i nostri volontari».

Da registrare anche una massiccia partecipazione giovanile. «Quest’anno c’è stato un maggior numero di scuole che hanno voluto partecipare rispetto al passato. Quelle primarie hanno fatto una colletta, mentre gli alunni delle medie e superiori saranno presenti domani nei market accompagnati dai docenti. Gli universitari invece gestiranno in autonomia la raccolta in ogni market».

Le richieste

Ma all’invito alla solidarietà hanno risposto tutti: «Single, famiglie, lavoratori, in tanti hanno dato l’adesione all’iniziativa», commenta Giorgio Frasconi, presidente del Banco Alimentare della Sardegna che sottolinea anche una novità: «Saremo presenti non solo nei supermercati, ma per la prima volta anche in alcuni istituti penitenziari della Sardegna che si sono resi disponibili: Uta, Badu e’ Carros e Massama. È un segnale importante, persone in una situazione così difficile sono state disposte ad aiutare altre persone in difficoltà; questo non può lasciare indifferenti».

Il calendario

Una rete di aiuto capillare «Dalla settimana prossima fino a Natale distribuiremo alle 120 organizzazioni che nell’Isola aderiscono al Banco Alimentare e tramite loro potranno essere aiutate circa 20.000 persone in tutta la Regione: un numero significativo ma ancora distante dalla totalità della popolazione bisognosa di aiuto, che raggiunge il 10% della popolazione totale, circa 160.000 persone».

Un numero che aumenta ogni anno: «Avendo iniziato trent’anni fa, mi rendo conto che la povertà sia cambiata, ma non solo perché i numeri sono cresciuti significativamente».

Ma si tratta di una condizione che: «non riguarda più solo i senza fissa dimora o le persone in condizione di estrema difficoltà, ma anche la famiglia della porta accanto, le coppie separate, le famiglie con un problema di salute grave; tante situazioni che creano una condizione che non è sicuramente appariscente ma è reale e attraversa la nostra società in maniera silenziosa».

Dal 16 al 30 novembre sarà possibile donare la spesa anche online: per maggiori info consultare il sito colletta.bancoalimentare.it

