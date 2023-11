Colletta Alimentare, domani nel carrello spazio alla solidarietà 

Domani in Sardegna saranno 175 i market coinvolti nella Colletta Alimentare, l’iniziativa del Banco Alimentare per donare la spesa aiutando chi è in difficoltà. L’appuntamento, che quest’anno arriva alla ventisettesima edizione, dà un supporto concreto a tutte le persone (nell'Isola sono fra 20 e 25mila quelle assistite) e le famiglie con maggiore bisogno. Nei punti vendita aderenti (la lista è disponibile sul sito bancoalimentare.it) 1.800 volontari sardi riconoscibili dalla pettorina arancione proporranno di acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola, alimenti per l’infanzia, pasta e riso. I numeri dell’adesione appaiono già in forte crescita rispetto al 2022, in attesa di conoscere quanto cibo verrà donato: «Lo scorso anno in Sardegna sono state raccolte circa 100 tonnellate di alimenti in 120 market, grazie alla collaborazione di oltre un migliaio di volontari - spiegava ieri durante la presentazione il presidente regionale, Alberto Tamponi – Dopo la colletta tutti i beni saranno trasportati nei nostri magazzini, successivamente sarà il Banco Alimentare a occuparsi dello smistamento».

Ogni giorno

A livello nazionale sono oltre 11mila i supermercati aderenti, con più di 130mila volontari e il coordinamento delle ventuno organizzazioni regionali, fra cui quella sarda che ha come sedi Selargius e Muros. «La giornata nazionale della Colletta Alimentare», spiega il direttore regionale Giorgio Frasconi, «richiama tutta la popolazione a un gesto di solidarietà, ma per la nostra attività è solo un giorno: in tutti gli altri il Banco è impegnato a raccogliere i prodotti e le eccedenze alimentari per far fronte a necessità sempre più crescenti. Con una caratteristica: combattere lo spreco, recuperando ciò che ha ancora valore e può essere riutilizzato». Su quest'ultimo fattore il Banco, che fornisce supporto ogni giorno dell’anno, si attiva anche per ritirare dai supermercati la merce vicina alla scadenza, evitando che venga gettata: «La stima a livello mondiale è che un terzo di quello che viene prodotto a livello alimentare finisce in discarica, c’è molto margine per dare un aiuto», prosegue Frasconi.

La rete

La Colletta Alimentare da ventisei anni si tiene l'ultimo sabato di novembre, ma quest’anno è stata anticipata a domani per dare più spazio alla Giornata nazionale contro la violenza sulle donne, prevista il 25 novembre. E la Fondazione Banco Alimentare ha sfruttato l’occasione della nuova data per aderire alla Giornata Mondiale dei Poveri, indetta da Papa Francesco per questa domenica. A livello regionale il Banco Alimentare opera dal 1994, con la collaborazione stabile di 40 volontari, una decina di dipendenti part-time e il supporto di circa 150 associazioni. In Italia il primo in assoluto è stato fondato nel 1989 a Meda, in provincia di Milano, sull’esempio di altre esperienze in Europa che ricalcavano l’idea nata a Phoenix (Stati Uniti) nel 1967. La rete nazionale dei Banchi Alimentari garantisce poi che tutto ciò che viene raccolto sia redistribuito nelle singole regioni, verificando eventuali eccedenze per smistare i prodotti dove c’è più bisogno. Le organizzazioni partner del Banco sono garanti dell’effettiva condizione di necessità in cui versano le persone che ricevono quanto viene raccolto, consegnato a strutture caritative convenzionate.

