Collegium Karalitanum e Cuncordia a Launeddas  

Sarà la chiesa di Sant’Elia, nel cuore dell’omonimo borgo cagliaritano, ad accogliere sabato prossimo, alle 19, il concerto di chiusura del Festival Corale Città di Cagliari 2025, rassegna organizzata dall’associazione musicale Collegium Karalitanum con il contributo del Comune di Cagliari, ormai divenuta un appuntamento seguitissimo del panorama musicale cittadino.

Protagonisti della serata saranno il Coro Collegium Karalitanum, diretto dal maestro Giorgio Sanna, e il prestigioso gruppo Cuncordia a Launeddas, ambasciatori nel mondo del più antico strumento musicale della Sardegna. Insieme daranno vita a un incontro sonoro di grande suggestione, in cui la potenza espressiva del canto corale dialogherà con il respiro arcaico delle launeddas. Le due prestigiose compagnie sono realtà artistiche che da anni valorizzano la tradizione sarda con competenza, passione e una costante attenzione alla dimensione comunitaria.

Un evento quello di sabato dal forte valore simbolico, oltre che musicale, che conclude un percorso artistico ricco di partecipazione e consensi, portando la musica e la cultura in un quartiere vivo e complesso della città, come gesto concreto di condivisione e prossimità.

