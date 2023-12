Collegium Karalitanum, concerto a Sant’Eulalia 

Si avvicina il gran finale del Festival Internazionale Corale Città di Cagliari, organizzato dal Collegium Karalitanum, sotto la direzione artistica di Giorgio Sanna. Domani alle 20,30 nella chiesa gotica di Sant'Eulalia la serata vedrà l'esibizione del Coro Collegium Karalitanum, che quest’anno festeggia i suoi 50 anni di ininterrotta attività. Riconosciuto come uno dei più celebri in Italia e all'estero, il coro metterà in scena uno spettacolo dal titolo "Non è il concerto di Natale", che sottolinea l'intenzione di presentare brani musicali non esclusivamente legati al periodo natalizio che mirano a trasmettere emozioni e coinvolgere il pubblico in un'esperienza musicale unica nel suo genere.

Il 2023 si è rivelato un anno straordinario per il coro, con tutte le serate del Festival e i concerti che hanno registrato il tutto esaurito. Il pubblico ha dimostrato un profondo affetto per questa istituzione canora, nonché più antico coro in attività a Cagliari, che ha contribuito attivamente alla storia culturale e musicale della regione, mantenendo sempre viva l'attenzione verso i più bisognosi, offrendo concerti con ingresso gratuito o con raccolta fondi a favore delle persone in difficoltà.

L’evento segnerà il debutto ufficiale dell'”Orchestra da Camera CK”, composta da giovani virtuosi sardi, che eseguirà il Concerto Grosso n° 8 di Corelli e accompagnerà il coro in brani di Mozart, Elgar e Gruber. Inoltre, il coro eseguirà a cappella brani di Bruckner, Saint-Saëns, Allori, Sanna e Garau. Nell’occasione, il Collegium e i Lions Club Cagliari Saint Remy chiederanno al pubblico una modesta offerta che contribuirà a sostenere la mensa dei bisognosi e i bambini dell'oasi di Suor Anna Cogoni. Per ulteriori informazioni 340.6589338 igna.picciau@gmail.com.

