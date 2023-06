«Collegio unico alle Europee, accelerare l’iter» 

«L’attuale collegio unico Sicilia-Sardegna è fortemente sbilanciato verso la Sicilia e non permette alla nostra Isola di essere rappresentata al pari delle altre regioni. È fondamentale che l’iter della legge per l’istituzione del collegio Sardegna si concluda al più presto, prima delle elezioni Europee del giugno 2024». Così il presidente del Consiglio regionale Michele Pais che ieri, insieme con il presidente della commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità Michele Cossa, ha incontrato i parlamentari sardi per fare il punto.

Hanno partecipato in presenza la deputata di Verdi Sinistra Francesca Ghirra e la senatrice di Fratelli D’Italia Antonella Zedda, e da remoto il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci, il deputato di Fdi Salvatore Deidda, il deputato della Lega Dario Giagoni, la senatrice del M5S Sabrina Licheri, il deputato di Fdi Francesco Mura, il deputato di FI Pietro Pittalis.

Cossa ha sottolineato che «il coordinamento del Consiglio regionale coi parlamentari sardi è indispensabile per avere possibilità che il percorso parlamentare, già cominciato al Senato, abbia esito positivo. La prima cosa che faremo è incontrare tutti i senatori sardi per un percorso condiviso che abbia come base la proposta di legge nazionale approvata all’unanimità dal Consiglio regionale il 17 maggio del 2023».

I tempi - hanno detto i parlamentari - si preannunciano lunghi e l’iter è delicato anche perché ci sono interessi di modifica alla legge elettorale europea anche da parte di altre regionali italiane.

