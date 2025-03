Collegi sindacali, sì alla riforma 

Per i commercialisti è un «un traguardo storico per la professione». La riforma sulle responsabilità dei collegi sindalicali è legge, (ieri il via libera definitivo in Senato) e la tanto agognata «perimetrazione farà riavvicinare» a questo ambito «tanti professionisti di qualità, rafforzandone, quindi, la sua funzione a tutela della tenuta del sistema economico nazionale», commenta il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio.

La norma

Il testo dispone che «al di fuori dei casi di dolo, i sindaci che violano i propri doveri rispondano per danni nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito», modificando l’articolo 2407 del Codice Civile. Insomma: la responsabilità dei sindaci non sarà più illimitata e solidale con quella degli amministratori, ma proporzionata al loro ruolo di controllo e vigilanza.

Le posizioni

«Migliorare le condizioni dei professionisti significa anche migliorare la vita di tutti i cittadini: un sistema di controllo più equo e giusto assicura imprese più solide, maggiore trasparenza nei mercati e un ambiente economico più stabile. Questo si traduce in una maggiore tutela del risparmio, in investimenti più sicuri e in una crescita economica più sana, con benefici per l'intera società», dice Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati e commercialista.

«Come professionista e legislatore, ho sempre ritenuto inaccettabile che i sindaci, il cui compito è di mera vigilanza sulla legittimità degli atti societari, fossero esposti a un rischio patrimoniale sproporzionato, spesso usati come capri espiatori in situazioni di crisi aziendale. Con questa riforma, che introduce un sistema a scaglioni basato sul compenso annuo percepito, garantiamo un quadro normativo più giusto e in linea con le migliori prassi europee», conclude Cappellacci.

Soddisfatta anche Confprofessioni: «L’approvazione definitiva del disegno di legge segna un passo decisivo per il mondo professionale, correggendo una distorsione che per troppo tempo ha penalizzato i professionisti», dichiara Marco Natali, presidente della Confederazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA