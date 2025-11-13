VaiOnline
Via Cogoni.
14 novembre 2025 alle 00:29

College Sant’Efisio, via all’anno accademico 

“Ecco, faccio una cosa nuova… I giovani, la novità che rinnova il mondo”. È il tema scelto per l’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026 del College universitario Sant’Efisio, in programma dalle 9 di domani nell’aula magna del Seminario arcivescovile in via Monsignor Cogoni.

«L’appuntamento rappresenta un momento significativo per la comunità universitaria e per la Chiesa diocesana, nel segno della formazione integrale delle nuove generazioni e dell’impegno educativo che unisce fede, cultura e responsabilità sociale», spiegano dal College. All’incontro parteciperanno, tra gli altri, l’arcivescovo Giuseppe Baturi, Gianni Fenu, prorettore vicario dell’Università di Cagliari, e don Emanuele Meconcelli, direttore del College universitario Sant’Efisio. Interverrà la professoressa Paola Bignardi, pedagogista e formatrice, con una riflessione dedicata al ruolo dei giovani come forza di rinnovamento per la società e per la Chiesa.

L’iniziativa si inserisce nel cammino educativo e spirituale del College Sant’Efisio, realtà diocesana che accompagna gli studenti nel percorso universitario e di crescita personale.

