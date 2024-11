College Sant’Efisio: «Noi fuorisede ci sentiamo a casa» 

Per Caterina Falciani, 25 anni di Firenze, è stato un segno del destino. Studentessa di Medicina, è una delle ospiti del College universitario Sant’Efisio, che ieri ha inaugurato il nuovo anno accademico 2024-2025 con un dibattito sulla Costituzione, al quale ha partecipato anche il rettore Francesco Mola, che si è tenuto nell’aula magna del Seminario arcivescovile.

«La Costituzione italiana non è soltanto un testo legale, ma una bussola che orienta la nostra convivenza civile», afferma l’arcivescovo Giuseppe Baturi. «Essa è una testimonianza di valori profondi come la libertà, la dignità della persona, la solidarietà e il rispetto reciproco. Oggi, più che mai, è fondamentale che i giovani riconoscano l'importanza di questi principi, non come meri doveri formali, ma come sfide quotidiane da vivere nella propria esistenza. La Costituzione – aggiunge - ci invita a costruire una società che rispetti ogni individuo, promuovendo il bene comune, la giustizia e l'inclusione. I giovani sono chiamati a diventare testimoni di questi valori, affinché la nostra democrazia non sia solo un'eredità, ma una realtà sempre viva e in crescita»

«Abbiamo scelto di mettere a tema la questione della cittadinanza grazie alla presenza della professoressa Antonella Sciarrone, giudice della Corte Costituzionale», spiega il direttore del college don Emanuele Meconcelli. «Gli studenti formati in un Collegio di Merito sperimentano un'intensità di relazioni, di incontri e di opportunità che permettono loro di vivere un rapporto con le istituzioni e con la società molto coinvolgente e arricchente. Questa dote, che mi piace pensare come un regalo, deve essere investita come testimonianza di una possibilità di vivere in modo responsabile il nostro essere cittadini di questo nostro tempo, di cui è troppo semplicistico essere solo detrattori. Mentre è urgente raccontare opportunità che fanno crescere davvero – conclude il sacerdote - e ci rendono consapevoli interpreti del bene comune».

«Cercavo una realtà comunitaria, vivace, dove potessi conoscere persone, arrivando da Firenze non avevo amicizie», racconta Caterina Falciani. «In college siamo tanti e abbiamo occasione di fare molte esperienze. L’aspetto comunitario è certamente quello più arricchente, perché stare insieme agli altri ti fa uscire dalla “comfort zone”, ti obbliga ad aprirti e a cambiare i tuoi schemi mentali». La disciplina del college è dura? «In realtà non l’ho mai sentita come un limite. Non ci sono particolari regole, non abbiamo limiti di orario o coprifuoco. Ci sono disposizioni per un vivere civile e rispettoso».

Lorenzo Musu, 22 anni di San Teodoro, che sta conseguendo la laurea magistrale in Giornalismo e Informazione web. «Qui si vive molto, bene, stare insieme a studenti universitari come me, una realtà che ti aiuta ad andare avanti e vivere le giornate al meglio».

Il college universitario ha a disposizione 114 camere. A questo anno accademico sono iscritti 111 studenti 102 italiani e 9 in arrivo dall’estero (2 dal Congo, 2 da Israele, 1 rispettivamente da Eritrea, Giappone, Siria, Sud Sudan e Tunisia). Il corso di studi più rappresentato è Medicina e Chirurgia con 22 collegiali. Nel 2024 si sono iscritti 31 ragazzi mentre nello scorso anno accademico i laureati sono stati 21. (a. a.)

