College Sant’Efisio, domani l’inaugurazione 

Il nuovo anno accademico del college universitario Sant’ Efisio prende il via domani con un incontro dal titolo: “La Costituzione. Quali valori per i giovani d’oggi?”. Appuntamento dalle 9 nell’aula magna del Seminario arcivescovile di via monsignor Cogoni.

Dopo i saluti da parte di don Emanuele Meconcelli, direttore del College universitario, e di monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari, ci saranno quelli della presidente della Regione, Alessandra Todde, e di Francesco Mola, rettore dell’Università di Cagliari. Alle 10 è in programma l’intervento di Antonella Sciarrone Alibrandi, giudice della Corte costituzionale, che offrirà una riflessione approfondita sui valori costituzionali e la loro importanza per le nuove generazioni. Alle 12.30 è prevista la celebrazione eucaristica. L’incontro sarà un momento di riflessione, ma anche l’occasione per studenti e istituzioni di dialogare su temi fondamentali per la crescita collettiva, mettendo in risalto i valori della Costituzione come guida per le generazioni future.

«La Costituzione italiana», afferma l’arcivescovo Baturi, «non è soltanto un testo legale, ma una bussola che orienta la nostra convivenza civile. Essa è una testimonianza di valori profondi come la libertà, la dignità della persona, la solidarietà e il rispetto reciproco. Oggi, più che mai, è fondamentale che i giovani riconoscano l'importanza di questi principi, non come meri doveri formali, ma come sfide quotidiane da vivere nella propria esistenza». «Abbiamo scelto di mettere a tema la questione della cittadinanza», afferma il direttore don Emanuele Meconcelli, «grazie alla presenza di Antonella Sciarrone, giudice della Corte Costituzionale».

