Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza (29 sì, 18 no) il collegato alla Finanziaria. Un iter estenuante, stigmatizzato sino all’ultimo dalla minoranza. Via libera alla riforma delle Province (6, più 2 città metropolitane), alle novità dell’urbanistica e ai 25 milioni di aiuti per le compagnie aeree.

a pagina 5