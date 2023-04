Collegato, un centinaio gli emendamenti della Giunta 

Qualcosa si muove sul fronte del collegato alla finanziaria 2023. Sotto la guida di Giuseppe Fasolino (Bilancio) gli assessori hanno illustrato gli emendamenti della Giunta durante un vertice dei capigruppo aperto solo alla maggioranza. In tutto dovrebbero essere un centinaio e il termine finale per la presentazione è il prossimo martedì. In linea di massima non sono contenuti stanziamenti. Fasolino, d’altra parte, l’ha sempre sottolineato: il collegato avrà solo norme di carattere ordinamentale. Un’eccezione potrebbe essere fatta con l’obiettivo di risolvere il problema Tossilo. E risorse potrebbero essere previste per far fronte agli oneri derivanti dai contratti per il Trasporto pubblico locale. Non ci sarà spazio, invece, per una serie di proposte di modifica in tema di sanità, proprio per la mancanza di fondi.

Per il resto, sono confermati gli emendamenti dell’assessore agli Enti locali e Urbanistica Aldo Salaris per consentire l'attuazione della riforma che porta a sei le Province e a due le Città metropolitane, ma anche quelli con l’indicazione delle norme del vecchio Piano casa non bocciate dalla Corte Costituzionale. Norme che poi saranno riportate in una circolare che Salaris trasmetterà, a stretto giro, a tutti i Comuni della Sardegna.

Per quanto riguarda i tempi: se sarà rispettato il termine di martedì, il presidente della commissione Bilancio Stefano Schirru convocherà subito una seduta per richiedere il parere delle altre commissioni. L’approvazione in Aula, invece, è prevista non prima di metà maggio.

