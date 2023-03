Collegato, resta l’incognita sui Cda 

Resta l’incertezza sul contenuto del collegato alla Finanziaria che dovrebbe entrare in Aula a maggio. Nonostante il pressing dei consiglieri di maggioranza, la Giunta non scopre le carte e mantiene il massimo riserbo sugli emendamenti che intende presentare. Proposte – assicurano fonti vicine a viale Trento – che saranno solo di carattere normativo. Secondo quanto trapela, il presidente Solinas non avrebbe comunque abbandonato l’idea di ripristinare i Cda negli enti al posto degli amministratori unici. Il collegato sarebbe infatti l’ultima occasione utile prima della fine della Legislatura. FdI sarebbe d’accordo, la Lega solo se alcuni enti venissero accorpati. Forza Italia e Riformatori sono invece contrari, come la gran parte degli esponenti del Psd’Az. La soluzione potrebbe essere quella di dividere gli enti in due fasce: solo nei più grossi sarebbero reintrodotti i Cda. Per discutere le proposte di modifica, ieri si è riunita una capigruppo di maggioranza alla quale avrebbe dovuto partecipare anche l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino. Che però era assente. Alla fine i presidenti dei gruppi hanno dato mandato al presidente del Consiglio Michele Pais di organizzare una riunione con l’assessore per condividere le proposte di Giunta e Consiglio. Il termine per gli emendamenti scade domani alle 12, ma potrebbe slittare ancora.

Le sedute

Intanto, la conferenza dei capigruppo plenaria ha definito il calendario dei lavori in Aula per le prossime settimane. Il Consiglio regionale si riunirà martedì 28 marzo alle 16 per discutere la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni contro il presidente della Regione Christian Solinas. La mozione fa riferimento al parere favorevole espresso dalla Giunta in Conferenza delle regioni sul disegno di legge Calderoli sulle autonomie differenziate. Secondo la minoranza, «il governatore deve assumersi la piena responsabilità politica di «avere espresso questo parere su una riforma che non è stata vagliata», e di «avere svilito il ruolo del Consiglio regionale, assumendo, in solitudine, una decisione di portata storica per la nostra isola e per la sua autonomia». Una settimana dopo, martedì 4 aprile sempre alle 16, il Consiglio esaminerà il disegno di legge per la ratifica dell’intesa tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome. (ro. mu.)

