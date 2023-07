«Collegato, la maggioranza sia coesa» 

Giuseppe Fasolino non si nasconde dietro a un dito: «Nessun collegato a una legge finanziaria ha percorso un iter simile, lunghissimo. Sinora questo genere di disegni di legge è sempre stato approvato immediatamente dopo la manovra». In questo caso, invece, sono trascorsi sei mesi. Anche per questo il termine “collegato” è entrato nel linguaggio comune, tanto che l’assessore al Bilancio ritiene doveroso ribadire una definizione: «Solitamente, in fase di manovra finanziaria, c’è l’esigenza di portare in Aula una serie di manutenzioni normative. Per evitare che siano considerate norme intruse si predispone un collegato, appunto, che però ottiene il via libera al massimo una settimana dopo la legge di stabilità».

Invece in questo caso cosa è successo?

«Il testo è passato attraverso tutte le commissioni consiliari. Son trascorse le settimane e, nel frattempo, si sono aggiunte ulteriori norme perché ogni assessorato, considerato che l’iter era rallentato, ha inserito qualcosa in più, e da venti gli articoli sono diventati ottantotto. Ma questo è successo anche perché, in ogni legislatura, almeno una volta è necessario fare una manutenzione legislativa importante. In più è arrivata la sentenza della Corte Costituzionale sul Piano casa, poi ci sono una serie di norme che non avevano avuto spazio in Finanziaria e che ci eravamo impegnati a inserire nel collegato: penso alle disposizioni sulla sanità. Il testo è cresciuto anche per queste ragioni».

Come si fa a uscire da questa impasse?

«È facile, molti articoli riguardano modifiche di commi di una norma: approvarli richiede poco tempo».

Si riuscirà a chiudere prima di metà agosto?

«Me lo auguro, in questo modo potremmo dedicarci alla variazione di bilancio che dovrà dare quelle risposte finanziarie che tutti attendono».

Da quanto sarà la variazione?

«Dipende dalle scelte strategiche: bisogna considerare l’avanzo di bilancio, le maggiori entrate. Posso sicuramente dire che sarà importante, come ha annunciato già il presidente della Regione».

Proprio in riferimento alle risorse dell’avanzo, Solinas ha dichiarato che serviranno anche per garantire la copertura fino a 1,5 miliardi per la realizzazione dei quattro nuovi ospedali. Quindi la variazione si occuperà anche di questo.

«Le scelte strategiche sono dettate dal governatore e dalla maggioranza che lo sostiene. Io posso dire che la variazione conterrà interventi importanti dal punto di vista strategico. Ad ogni modo: prima il Consiglio dovrà licenziare un assestamento tecnico, che si fa in mezza mattinata con l’obiettivo di avere i conti in ordine e di definire quanto c’è a disposizione. Con la variazione successiva si deciderà come investire le risorse».

Siamo nell’ordine di qualche centinaio di milioni di euro?

«Direi di sì».

Nei giorni scorsi si è cercato, invano, di ridurre la mole del collegato. Lei era d'accordo?

«Ribadisco che bisogna andare avanti, ci vuole molto poco per approvare tante norme presenti nel collegato. Tutti ci dovremmo concentrare sull’ultimo provvedimento che darà risposte in questa legislatura, che è la variazione di bilancio».

Suona come un appello a non perdere tempo.

«L’opposizione sarà d’aiuto. Ha dimostrato grande senso di responsabilità e sono convinto che interverrà su temi politici, mentre son certo che sugli aspetti concreti del collegato non farà ostruzionismo. Comunque, sì, faccio un appello perché si possa approvare al più presto questo disegno di legge e concentrarci tutti assieme sulla variazione».

Opposizione responsabile. E la maggioranza in Consiglio?

«Dovrebbe essere più coesa. A volte ognuno di noi cerca di tirare acqua al proprio mulino per avere più consenso, ma dobbiamo renderci conto che se lo perdiamo come coalizione, lo perdiamo anche singolarmente. Spesso l’interesse del singolo a cercare di avere più consenso ha prevalso rispetto a quello della maggioranza a portare avanti un programma».

C’è un altro nodo che vi ha fatto guadagnare persino una sgridata dall’Ue : il direttore generale del centro regionale di programmazione ancora da nominare.

«Sarà nominato entro la settimana prossima».

Regionali: ora va di moda dire che il candidato presidente si sceglie in Sardegna. Ma soprattutto nel centrodestra il tavolo nazionale ha una certa influenza.

«Sarebbe bello poterlo scegliere qui, ma facciamo parte di una coalizione che risponde a partiti a livello nazionale. Spesso utilizziamo questa forza a nostro vantaggio. Quindi: se a livello nazionale devono essere fatte delle valutazioni, è giusto così. Non si può prescindere dal tavolo romano non solo per la scelta del nome, ma anche del partito che dovrà indicare il candidato».

Ha conosciuto e frequentato Berlusconi. Che ricordo ha?

Lascia un grande vuoto, ha avuto successo in ogni settore in cui si è cimentato. Era un leader a livello internazionale. Come italiano sono orgoglioso di averlo conosciuto perché ha dimostrato di valorizzare i talenti che ognuno di noi ha. Per queste ragioni passerà alla storia, a prescindere dall’appartenenza politica. Poi aveva un grande cuore, l’ho visto fare tante cose verso chi aveva bisogno.

La Gallura avrà la sua provincia?

«Sì. Questo territorio lo merita ed è giusto che sia così».

