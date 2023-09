Collegato “infinito” Il via libera slitta di un’altra settimana 

Non c’è limite ai rinvii del Collegato. La possibilità di approvarlo ieri in via definitiva era concreta, ma l’Aula ha trovato il pretesto per far slittare il via libera a martedì prossimo. Per l’ennesima volta si è deciso di spostare l’esame di un emendamento della maggioranza alla fine della discussione. Un correttivo di Giovanni Satta (Psd’Az) per l’assunzione da parte dell’Agenzia Forestas, «in considerazione delle attività svolte in protezione civile per la lotta agli incendi boschivi», di ulteriori ben 650 operai nel triennio 2023-2025.

Tempi

Piero Comandini (Pd) ha parlato di «norme intruse e inapplicabili che vorrebbero rispondere solo alle tirate di giacca di due o tre persone, e non sono di carattere generale». Il segretario regionale del Pd ha posto anche la questione dei tempi successivi alla pubblicazione della legge: «Ci vorranno almeno due mesi prima che il Collegato venga pubblicato sul Buras». Il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus ha obiettato che «state mischiando cose che non hanno nulla a che vedere le une con le altre, in questo modo, un domani, metterete in difficoltà gli uffici». Il consigliere ha anche ricordato la richiesta fatta di «rimuovere ogni ostacolo alla chiusura di questi lavori che rasentano sempre di più il patetico, evidentemente non volete approvare il collegato, né la variazione di Bilancio, mai avevamo assistito a un’operazione di auto ostruzionismo come quella che avete portato avanti».

Ambiente

Tra gli emendamenti approvati ieri, alcuni in materia di Ambiente illustrati dall’assessore Marco Porcu. Con uno si finanzia il Sira (Sistema informativo regionale ambientale) con risorse pari a 660mila provenienti dalla rimodulazione di capitoli della Legge di stabilità; altri quattro riguardano la protezione della fauna selvatica, la proroga della caccia al cinghiale, l’aggiornamento dell’elenco delle “specie cacciabili” e la tutela della fauna marina con riferimento alle tartarughe. Via libera anche a un correttivo sempre della Giunta (analogo a un altro proposto dal Dem Giuseppe Meloni) che ricolloca cinque milioni di euro per i ristori delle comunità colpite dagli incendi dell’estate scorsa.

Ultimi nodi

In Aula il Collegato ritornerà martedì prossimo: attesa la discussione degli emendamenti sulla sanità e in particolare l’intervento dell’assessore Carlo Doria (previsto ieri) sulla vicenda del paziente della radioterapia di Nuoro invitato a curarsi fuori. Sempre martedì dovrebbe intervenire anche l’assessore ai Trasporti Antonio Moro per riferire sulla trasferta a Bruxelles con Solinas, ma anche – la richiesta è arrivata ieri da Agus – sulla decisione di Ryanair di tagliare dieci rotte da e per la Sardegna. «Una bomba innescata – ha dichiarato il Progressista – che richiede la presenza in Aula dell’esponente della Giunta prima dell’approvazione della legge». L’assessore e presidente del Psd’Az era seduto tra i banchi della Giunta nei giorni scorsi quando era stato approvato l’emendamento della Lega sugli aiuti alle compagnie aeree finalizzati alla destagionalizzazione e all’aumento del numero delle rotte. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA