Collegato in Aula a fine maggio  

C’è da attendere fino a maggio prima di vedere in Aula il collegato alla Finanziaria 2023. Ieri la commissione Bilancio ha fissato per il 22 marzo il termine per la presentazione degli emendamenti. Mercoledì prossimo, però, il presidente Stefano Schirrù riconvocherà il parlamentino direttamente per la seconda settimana di aprile. La discussione degli articoli e delle proposte di modifica richiederà almeno due settimane di lavoro. Considerato che l’iter del provvedimento si sviluppa a cavallo delle festività di Pasqua e del Primo maggio, e che dopo il via libera in commissione Bilancio le opposizioni chiederanno i dieci giorni per stilare la relazione di minoranza, il provvedimento potrebbe entrare in Aula a maggio inoltrato.

Non ci sono risorse

Ieri l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino ha confermato che nella legge non è previsto lo stanziamento di risorse finanziarie. Solo norme ordinamentali, le più importanti dovrebbero essere definite negli emendamenti della Giunta. Uno conterrà sicuramente norme di attuazione della riforma già approvata che porta a sei le Province e a due le Città metropolitane. In un altro troveranno spazio l’elenco delle disposizioni del vecchio Piano casa che la Corte Costituzionale non ha bocciato. Per esempio: il riuso dei sottotetti esistenti con altezza non inferiore a 2,40 metri per gli spazi abitativi e 2,20 per quelli accessori; interventi di recupero, garantendo un’altezza minima di 2,40 metri, di piani seminterrati, piani terra, piani pilotis; la realizzazione di soppalchi (altezza 2 metri) purché di superficie non superiore al 40% di quella sottostante (altezza 2,40 metri). Infine, negli alberghi, per un massimo di 240 giorni, la chiusura di verande e terrazze con elementi rimovibili. Questo elenco sarà oggetto di una circolare che l’assessore all’Urbanistica Aldo Salaris trasmetterà ai Comuni subito dopo l’approvazione del collegato. Nessuna indiscrezione, invece, sugli altri emendamenti. Non dovrebbe esserci spazio per il ripristino dei Cda negli enti della Regione, soprattutto per la contrarietà di buona parte della maggioranza stessa.

In ogni caso, ieri i commissari della terza, sia di opposizione che di maggioranza, hanno sottolineato la necessità di esaminare prima nelle commissioni competenti (e non direttamente in Aula) le proposte della Giunta, in particolare quelle che vanno a disciplinare temi importanti come sanità, urbanistica ed enti locali. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA