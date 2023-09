Collegato, è il turno dei trasporti: venticinque milioni ai vettori per aumentare le rotte per l’Isola 

Ultimi giorni di lavoro in Aula prima del via libera finale al Collegato. La discussione riprende domani con la parte dedicata ai trasporti. Particolarmente atteso è l’emendamento della di Michele Ennas della Lega (che recepisce il disegno di legge dell’assessore Antonio Moro) sugli aiuti alle compagnie aeree con l’obiettivo di allargare la rete dei collegamenti nei tre aeroporti sardi. Venticinque milioni di euro euro (cinque per il 2023, dieci per il 2024 e dieci per il 2025) di incentivi ai vettori per favorire l’apertura di nuove rotte tra l’Isola e il resto d’Europa, e in generale la destagionalizzazione.

La sfida

Un fondo che, secondo le prime stime, potrebbe garantire l’apertura di quindici, forse addirittura venti nuove rotte già dall’inizio della prossima stagione aeronautica invernale. Infatti, in attesa di avviare le trattative con l’Ue per la nuova continuità territoriale, la Giunta vorrebbe correggere l’attuale sistema aumentando il ventaglio di destinazioni nazionali e internazionali disponibili negli scali sardi. Come? Ogni atterraggio e decollo costa alle compagnie circa mille euro di tasse aeroportuali, che grazie al fondo potrebbero essere dimezzate. Questo stimolerebbe Ryanair, EasyJet, Volotea e le altre sorelle low cost a programmare nuovi collegamenti. Quanti? I finanziamenti sarebbero sufficienti a sostenere almeno cinque – forse di più – rotte in ciascuno dei tre aeroporti sardi. In ogni caso, bisogna fare in fretta: i piani delle compagnie aeree per la stagione invernale sono già definiti, almeno in gran parte, anche se c’è ancora il margine per qualche ritocco.

Le rotte a cui saranno destinati i finanziamenti dovranno soddisfare alcuni criteri, come ad esempio l’aumento del volume del traffico dei passeggeri e il fatto che la tratta non sia già assicurata da altre compagnie. Gli aiuti sono concessi fino a un massimo del cinquanta per cento dei costi aeroportuali.

«Sono aiuti diretti per l’apertura di nuove rotte che si configurano nell’abbattimento dei costi, così da garantire alla Sardegna collegamenti stabili anche nella stagione invernale», ha spiegato Moro. «L’obiettivo è quello di accelerare i tempi e consentire alla Regione di avere uno strumento che permetterà ai sardi di avere una mobilità maggiore e più equa», ha dichiarato Ennas.

Rischio scivolone

In teoria, l’emendamento del leghista non corre il rischio di non essere approvato. In pratica, meglio non escludere a priori questa ipotesi, considerato che la maggioranza è già andata sotto sull’emendamento dei Progressisti che esclude l’ospedale di Cagliari tra gli interventi programmati nell’accordo di programma tra Regione e Comune, mentre è riuscita a portare a casa il piano per l’urbanistica per due soli voti. In entrambi i casi l’opposizione aveva chiesto il ricorso allo scrutinio segreto.

L’ultimo provvedimento fondamentale riguarda l’attuazione della riforma delle Province. Il Collegato dovrebbe ottenere il via libera definitivo in settimana. (ro. mu.)

