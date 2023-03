Collegato e Comunali Corsa a ostacoli per il centrodestra  

Per quanto riguarda il collegato, in queste ore serpeggia un certo malcontento trasversale tra i consiglieri di tutte le sigle della maggioranza. Il diktat arrivato dalla Giunta sulla necessità di presentare emendamenti solo di carattere normativo e non finanziario ha preso molti in contropiede. Anche perché, durante la discussione della legge di stabilità, in tanti hanno accettato di ritirare proposte di finanziamento a beneficio dei rispettivi territori dietro l’assicurazione di poterle ripresentare nel collegato. Ma in occasione dell’ultima seduta della terza commissione, l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino è stato chiaro: non ci sono risorse perché quelle che c’erano sono state stanziate in Finanziaria.

Nei giorni scorsi, i centristi hanno voluto essere chiari su un punto: il candidato presidente non lo sceglie un tavolo nazionale, ma tutti noi – forze politiche del centrodestra sardo – con pari dignità. Un modo come un altro per dire che la coalizione che si presenta al voto non dovrà essere a trazione Fratelli d’Italia. Le scelte fatte a Iglesias, però, dimostrano che l’unico partito nelle condizioni di dettare la linea è proprio FdI, unico simbolo presente nella scheda elettorale a sostegno di Luigi Biggio, mentre gli alleati hanno deciso di rinunciare al simbolo per portare Giuseppe Pes, l’altro candidato del centrodestra. «Ci prendiamo l’onere e l’onore di rappresentare il centrodestra a Iglesias», spiega il coordinatore regionale e senatore di FdI Antonella Zedda, «non abbiamo nulla da nascondere e nulla di cui vergognarci, anzi siamo orgogliosi di rappresentare il partito del presidente del Consiglio Giorgia Meloni».

La strada per le regionali è piena di insidie per la maggioranza che governa la Regione. Nei prossimi undici mesi il centrodestra dovrà superare gli scogli delle amministrative, del collegato alla Finanziaria e del nuovo Piano casa atteso da più di un anno. In tutti i casi lo scontro è dietro l’angolo. Sullo sfondo, ci sono le operazioni di riposizionamento di alcuni consiglieri in vista del voto del 2024.

Il messaggio di FdI

Consiglieri scontenti

Il termine per la presentazione degli emendamenti scade domani. E, per non sbagliare, molti consiglieri hanno deciso di portare comunque anche correttivi con l’indicazione di risorse, nonostante da Villa Devoto arrivino istruzioni opposte. «Se non c’è nulla ce ne faremo una ragione», spiega il vice capogruppo di FI Emanuele Cera, «se però negli emendamenti della Giunta saranno previsti stanziamenti, allora anche il Consiglio, che è l’organo deputato alla programmazione, ha il diritto di presentare le sue proposte finanziarie».

Tempi lunghi

Molte perplessità, sempre nel centrodestra, si registrano a causa dell’allungamento dei tempi di approvazione del collegato. Spiega un altro esponente di FI: «Che senso ha portare a maggio un testo che avremmo dovuto approvare poco tempo dopo la pubblicazione della Finanziaria?». Forza Italia è polemica anche sul nuovo Piano casa. Il capogruppo Angelo Cocciu non finisce mai di sottolineare che da più di un anno nessuno può più cambiare o ampliare casa propria. (ro. mu.)

