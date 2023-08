Collegato, corsa al via libera entro venerdì 

Collegato alla finanziaria di nuovo in Aula domani per ottenere il via libera entro venerdì. La maggioranza è al lavoro per sciogliere tutti i nodi che potrebbero far slittare ancora l’approvazione di un disegno di legge che il Consiglio avrebbe dovuto licenziare sei mesi fa. Superato lo scoglio della sanità, gli articoli più importanti ancora da esaminare riguardano l’attuazione della riforma che porta a sei le Province e a due le città metropolitane, e quello per il recepimento delle norme sul Piano casa non cassate dalla Corte Costituzionale.

Il via libera in settimana consentirebbe al centrodestra di organizzarsi in vista della variazione di bilancio di settembre, annunciata dall’assessore al Bilancio Fasolino come «fondamentale» perché conterrà tutte le risposte finanziarie «attese dai sardi». La variazione sarà una manovrina che ammonterà a qualche centinaio di milioni di euro e che potrà contare sulle risorse dell’avanzo di bilancio (171 milioni di euro) ma anche sulle minori entrate. In parte, quest’intervento dovrebbe essere destinato ai quattro nuovi ospedali di cui parla la delibera di Giunta del 1° giugno scorso. Un progetto rispetto al quale, nonostante le richieste dell’opposizione di ritiro della delibera e le fibrillazioni in maggioranza, il presidente della Regione Christian Solinas non intende fare alcun passo indietro.

