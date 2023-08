Collegato al traguardo Sprint su urbanistica,  enti locali e trasporti 

Trasporti, urbanistica e province: la battaglia finale sul Collegato si snoda su questi tre fronti. La maggioranza auspica di arrivare all’approvazione entro la settimana prossima, per l’opposizione questa legge è il simbolo di una legislatura fallimentare. Ad ogni modo, la discussione del ddl - interrotta nella prima settimana di agosto - riprenderà dopodomani in Consiglio regionale alle 10.30.

Il vertice

L’ha deciso ieri la conferenza dei capigruppo sotto la guida del presidente dell’Assemblea Michele Pais. Che, in realtà, era per riunire l’Aula già oggi. Ma ai sensi del regolamento devono trascorrere almeno quarantotto ore tra la convocazione e la seduta. «Sono fiducioso su un’accelerata finale», ha detto ieri il presidente, «l’iter è stato approfondito, considerando anche il lavoro fatto dalla commissione urbanistica sull’emendamento della Giunta. Ora, l’obiettivo è l’approvazione del collegato alla finanziaria entro la metà della prossima settimana». Di certo, anche se il centrodestra ha tutti i numeri per prevalere, i tre temi costringeranno i consiglieri a rimanere in Aula per ore.

I nodi

Per quanto riguarda i trasporti, la partita si gioca attorno a un emendamento di Michele Ennas (Lega) che recepisce un ddl di Antonio Moro (attualmente in quarta commissione) sugli aiuti alle compagnie aeree: venticinque milioni di euro (cinque per il 2023, dieci per il 2024 e dieci per il 2025) di incentivi ai vettori per favorire l’apertura di nuove rotte tra l’Isola e il resto d’Europa, e in generale la destagionalizzazione.

Giovedì, i lavori dell’Aula dovrebbero riprendere con il correttivo della Giunta che prevede incrementi fino al 15% anche negli alberghi nella fascia dei trecento metri dal mare, e la realizzazione, oltre la fascia, di nuove strutture purché a cinque stelle. L’emendamento è stato oggetto, prima e dopo Ferragosto, del confronto e di audizioni in commissione Urbanistica, dove ha ottenuto il via libera. La parte legata agli enti locali riguarda invece l’attuazione della riforma che porta a sei le Province e a due le Città metropolitane. Poche difficoltà previste su quest’ultimo punto, soprattutto per il sostegno trasversale degli schieramenti.

Le posizioni

«L’obiettivo», ha dichiarato il capogruppo di FdI Fausto Piga, «è chiudere in una settimana perché all’interno di questa legge ci sono provvedimenti che rischiano di non essere più applicabili in caso di altri slittamenti. Per questo confidiamo che l’opposizione non faccia un ostruzionismo fine a se stesso, visto che i punti sono stati chiariti; quanto alla maggioranza, si raccomanda a chi ha il vizio delle assenze, di essere presente». Secondo il presidente del gruppo dei Progressisti Francesco Agus «Il collegato è il caos fatto a legge, vero simbolo di questa legislatura fallimentare condizionata da una maggioranza incapace di approvare una legge decente e di rispettare le scadenze e gli impegni, anche quelli con se stessa. Un giorno in più o un giorno in meno non cambia niente quando si è in ritardo di più di sei mesi. L’epilogo lo conosciamo già: anche ammettendo che il centrodestra riesca ad approvare il testo, cosa non scontata, come già visto in passato, ci vorranno settimane prima che la legge venga pubblicata sul buras, dati gli strafalcioni presenti. E anche allora gran parte di questa sarà inapplicabile perché decorsi i termini o perché in contrasto con altre norme, come prevedo per la parte sull’urbanistica».

