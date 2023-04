Collegato al bilancio e tensioni Psd’Az, centrodestra in stallo 

Sullo sfondo, intanto, resta l’ombra del voto anticipato che non lascia indifferenti i consiglieri regionali di entrambi gli schieramenti. «Quando viene paventata una soluzione del genere, è un chiaro segnale che questa legislatura è arrivata al capolinea», sostiene il consigliere del M5S Michele Ciusa, «noi ce ne eravamo accorti, e ora siamo pronti a cogliere l'occasione di far scegliere ai cittadini se affidarsi ancora una volta a chi ha anteposto qualsiasi interesse di partito alle questioni dei sardi, oppure dare l'opportunità a chi vuole dare un nuovo corso al nostro futuro». Ai microfoni di Videolina, Piero Comandini ha detto che «siamo pronti, come alleanze e programma, ma soprattutto ad affrontare la campagna elettorale contro un centrodestra che nell’Isola ha creato danni nella Sanità, nei Trasporti e nell’Agricoltura». Anche Stefano Tunis (Sardegna al Centro 20Venti) si dice pronto, ma convinto che la legislatura arriverà a conclusione naturale. Da parte sua, il presidente dell’Assemblea Michele Pais è invece del parere che «non bisogna farsi condizionare da questo tipo di voci che sono estranee rispetto al Consiglio regionale». Piuttosto, ha dichiarato, «dobbiamo concentrarci sulle cose importanti per i sardi e per la Sardegna: ci sono ancora mesi utili per portare a casa risultati fondamentali».

Ufficialmente i sardisti non si sono incontrati per l’impossibilità a partecipare di qualcuno. Ormai il tentativo di rimandare la resa dei conti è palese, e probabilmente è legato al fatto che chi vorrebbe lasciare il partito in realtà non ha ancora le idee chiarissime. Dall’altra parte, il segretario e presidente della Regione Christian Solinas sembra disponibile a concedere il tempo necessario a “rinsavire”.

È la stagione dei rinvii. Il vertice del Psd’Az in programma ieri dopo la seduta dell’Aula è slittato per la terza volta a data da destinarsi. Martedì 11 alle 18 è invece il nuovo termine stabilito per la presentazione degli emendamenti al collegato alla finanziaria. In questo caso si tratta della quinta proroga consecutiva. Tanto che ieri il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus ha fatto presente che «questo collegato ormai si sta “scollegando”, oltre che dalla legge di stabilità, anche dalla realtà».

Voto anticipato: le voci

Sullo sfondo, intanto, resta l’ombra del voto anticipato che non lascia indifferenti i consiglieri regionali di entrambi gli schieramenti. «Quando viene paventata una soluzione del genere, è un chiaro segnale che questa legislatura è arrivata al capolinea», sostiene il consigliere del M5S Michele Ciusa, «noi ce ne eravamo accorti, e ora siamo pronti a cogliere l'occasione di far scegliere ai cittadini se affidarsi ancora una volta a chi ha anteposto qualsiasi interesse di partito alle questioni dei sardi, oppure dare l'opportunità a chi vuole dare un nuovo corso al nostro futuro». Ai microfoni di Videolina, Piero Comandini ha detto che «siamo pronti, come alleanze e programma, ma soprattutto ad affrontare la campagna elettorale contro un centrodestra che nell’Isola ha creato danni nella Sanità, nei Trasporti e nell’Agricoltura». Anche Stefano Tunis (Sardegna al Centro 20Venti) si dice pronto, ma convinto che la legislatura arriverà a conclusione naturale. Da parte sua, il presidente dell’Assemblea Michele Pais è invece del parere che «non bisogna farsi condizionare da questo tipo di voci che sono estranee rispetto al Consiglio regionale». Piuttosto, ha dichiarato, «dobbiamo concentrarci sulle cose importanti per i sardi e per la Sardegna: ci sono ancora mesi utili per portare a casa risultati fondamentali».

Il rischio

Se è così, non è detto che la maggioranza l’abbia capito fino in fondo, come dimostra l’ennesimo spostamento dei termini del collegato. Darsi appuntamento a dopo Pasqua è però un rischio. Significa che si riducono le possibilità di approvare entro la fine del mandato provvedimenti importanti come il nuovo Piano casa, considerato che la già da settembre la Giunta sarà impegnata sul fronte della Finanziaria 2024.



