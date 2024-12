Collegamento con l’aeroporto entro il 2026 

Dai binari alle piste di decollo, entro il 2026 l'aeroporto di Olbia sarà raggiungibile in treno.

Attualmente affidato alle linee dei bus urbani, il collegamento con lo scalo aeroportuale olbiese partirà dalla stazione Terranova, inaugurata tre anni fa, e farà capolinea alla nuova stazione Costa Smeralda. L'opera di Rfi, che rientra tra quelle finanziate dal Pnrr, costa 231 milioni di euro e consiste nella realizzazione di un nuovo tracciato di circa tre chilometri e mezzo che, partendo dalla linea ferroviaria Golfo Aranci - Macomer, con fermata alla stazione ferroviaria a pochi passi dal centro città, arriva all'aeroporto dove sarà costruita una stazione con due binari e duecento metri di banchine da cui un percorso pedonale coperto traghetterà i passeggeri direttamente all'interno del terminal. Il progetto prevede anche il raccordo con la linea esistente in direzione sud, tramite una nuova bretella di circa un chilometro, per consentire la connessione con l'aeroporto da Chilivani. Oltre a promuovere l'intermodalità tra mezzi di trasporto, collegando lo scalo di Olbia all'intera rete ferroviaria dell'Isola, l’infrastruttura agevolerà anche gli spostamenti interni. I lavori dovrebbero cominciare a breve, concluse le indagini archeologiche per scongiurare la presenza di probabili resti del nuraghe Sa Tupia, oggi scomparso ma testimoniato nella letteratura che lo colloca nell'area di otto ettari su cui verranno posate le rotaie.

