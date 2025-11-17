VaiOnline
L’opera.
18 novembre 2025 alle 00:30

Collegamento con la rete elettrica nazionale, stanziati 23 milioni 

Al via l’iter per collegare la cabina primaria di Quartu con la rete elettrica nazionale. Tutto in cavo interrato, assicurano da Terna dopo la pubblicazione dell’avviso con l’elenco delle particelle catastali relative alle aree potenzialmente interessate dall’elettrodotto, nei comuni di Quartu, Quartucciu e Selargius.

Un’opera da 23 milioni di euro circa, che prevede un collegamento interrato a 150 kV, lungo oltre 4 chilometri per connettere la futura cabina primaria alla linea elettrica “Selargius – Terramaini”. «L’intervento migliorerà la qualità del servizio e garantirà un’alimentazione più sicura e stabile della rete elettrica nel Cagliaritano», spiegano dalla società. «La progettazione dell’opera è stata sviluppata sulla base di indicatori sociali, ambientali e territoriali, per valutare in modo integrato gli effetti della pianificazione elettrica e garantire il rispetto degli obiettivi di tutela ambientale, salvaguardia della salute pubblica e utilizzo sostenibile delle risorse naturali». Eventuali osservazioni - viene precisato nella comunicazione - «potranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, e a Terna». (f.l.)

