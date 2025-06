«Collegamenti stabili con la Corsica» 

È stata inviata ai governi italiano e francese una lettera congiunta, firmata dall’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, e dal presidente dell’Ufficio dei Trasporti della Corsica, Jean Felix Acquaviva, per chiedere un’azione congiunta e urgente a supporto della tratta marittima tra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio. La lettera - indirizzata ai ministri dei Trasporti dei due Paesi - era stata concordata in occasione dell’incontro tra i due omologhi avvenuto a Bonifacio il 27 maggio scorso e richiama l’attenzione sulla necessità di intervenire in tempi rapidi, proponendo soluzioni di breve e lungo termine che possano garantire un servizio regolare, sicuro e continuo ai cittadini delle due isole. «Continuiamo a lavorare con determinazione su due piani paralleli - dichiara l'assessora Manca -. Da un lato l'interlocuzione politica e istituzionale, attraverso l'invio della lettera ai governi nazionali, dall'altro la vigilanza operativa sul ripristino di un servizio minimo essenziale che non può più essere soggetto a interruzioni o incertezze».

