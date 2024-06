«Collegamenti più rapidi da Quartu a Cagliari con le corsie preferenziali» 

Da Cagliari a Quartu in bus in pochi minuti. In attesa della metropolitana di superficie, con un tracciato di cui si parla da anni ma mai concretizzato, il Comune torna sul potenziamento del servizio di trasporto pubblico su gomma chiedendo alla Città metropolitana una corsia preferenziale in viale Marconi, in continuità con Cagliari. «Vogliamo intensificare il collegamento rapido con il capoluogo», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti. Nel frattempo, dopo l’ultima variante urbanistica passata in Consiglio comunale, si attende il via al primo step dei lavori concentrati nel lato dove si trova il centro commerciale, già finanziato da anni dalla Regione con 2 milioni e mezzo.

Terza corsia lato stagno

Nessun senso unico come Cagliari, la richiesta è l’allargamento della strada con una terza corsia lungo lo stagno per consentire il solo passaggio dei bus. Un progetto di massima esiste già, messo momentaneamente da parte per mancanza di risorse (servono altri sei milioni). «Sinora ci siamo concentrati sull’intervento nel tratto da Quartu verso Cagliari, che dovrebbe partire a breve», sottolinea l’assessore Conti, «ma è chiaro che, nelle more di altri assetti sul fronte del trasporto pubblico, è necessario potenziare le corse dei bus nell'altro lato della strada».

Il riferimento è alla linea del Ctm Quartu Express, nata per creare un collegamento diretto fra le due città, ma che spesso - passando nella stessa corsia dove viaggiano auto e mezzi pesanti - subisce i rallentamenti nel traffico e registra ritardi nei percorsi.

Via alle piste ciclabili

Lavori quasi al via invece nel primo lotto del nuovo viale Marconi quartese. Strada più larga, piste ciclabili, marciapiedi, e una fascia verde. Tra le novità previste nell’intervento c’è anche l’eliminazione del doppio senso di marcia in via Fermi - dove sono previsti nuovi parcheggi - sarà eliminato l’attuale semaforo e costruita una rotatoria all’incrocio con via Majorana, una strada sterrata che ora - come previsto nel progetto - verrà asfaltata. Anche in prossimità della rotatoria sarà realizzata una fascia ciclopedonale che includerà una pista dedicata alle due ruote e un marciapiede. Un altro importante restyling riguarderà l’accesso al centro commerciale, con una corsia che fungerà sia da ingresso che da uscita. «Abbiamo concluso l’iter per la variante, ora è tutto in mano alla Città metropolitana, compresi gli ultimi espropri», dice Conti. «Siamo certi che i lavori inizieranno a breve, speriamo a fine estate: nei prossimi giorni ci incontreremo, anche con l’impresa, al fine di pianificare i cantieri per lotti funzionali e scongiurare disagi pesanti nella viabilità». Contemporaneamente si accelera per il restyling di viale Colombo, dove - durante i lavori in viale Marconi - si riverserà gran parte del traffico in ingresso e uscita dalla città.

