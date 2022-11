Collegamenti in tilt, a Natale non si vola 

E chi in queste ore ha cercato un biglietto sui portali delle compagnie aeree ha trovato una brutta sorpresa. Nel calendario di Ita Airways c’è un “buco” di due caselle, tra il 22 e il 23 dicembre, ma anche nei giorni precedenti i posti scarseggiano: sulla rotta tra Linate e gli aeroporti sardi si trovano solo i voli delle 7 del mattino. Ancora peggio lo scenario sul sito di Volotea: nessun volo in vendita per quattro giorni, tra il 21 e il 24 dicembre. Tutto esaurito. Per ora non c’è nessun segnale che faccia pensare a un’aggiunta dei posti, visto che l’ingorgo è noto da diversi giorni e nessuno è intervenuto.

Manca ancora più di un mese a Natale, ma la continuità territoriale comincia già a scricchiolare. I biglietti per rientrare nell’Isola nei giorni che precedono le festività di fine anno sono introvabili. Dal 21 al 24 dicembre sarà quasi impossibile viaggiare sull’asse Milano-Cagliari: i voli sono al completo e le liste d’attesa scoppiano.

Niente di nuovo nei cieli sardi: migliaia di emigrati stanno pianificando il loro rientro nell’Isola, incrociando i loro destini con chi deve viaggiare in quei giorni per lavoro o per altri motivi.

E chi in queste ore ha cercato un biglietto sui portali delle compagnie aeree ha trovato una brutta sorpresa. Nel calendario di Ita Airways c’è un “buco” di due caselle, tra il 22 e il 23 dicembre, ma anche nei giorni precedenti i posti scarseggiano: sulla rotta tra Linate e gli aeroporti sardi si trovano solo i voli delle 7 del mattino. Ancora peggio lo scenario sul sito di Volotea: nessun volo in vendita per quattro giorni, tra il 21 e il 24 dicembre. Tutto esaurito. Per ora non c’è nessun segnale che faccia pensare a un’aggiunta dei posti, visto che l’ingorgo è noto da diversi giorni e nessuno è intervenuto.

Eppure il decreto che regola la continuità territoriale non lascia spazio a dubbi: «Nell’ipotesi in cui i sistemi di prenotazione evidenzino una domanda di posti per singola tratta superiore al 91% dell’offerta complessiva», dice il documento del ministero, «il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta è tenuto ad incrementare l’offerta introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore, senza alcun onere per la Regione».

Tutto questo, per ora, non è stato fatto.

Ma c’è di più. Nel bando attualmente in vigore è scomparso il riferimento al piano speciale che ogni anno veniva messo a punto in occasione delle festività. Fino al 2021 il Comitato di monitoraggio della continuità territoriale (composto da Regione, Enac e compagnie interessate) era obbligato a stabilire «con adeguato anticipo», così diceva il decreto, i piani straordinari di aumento delle frequenze per le feste di fine anno, Pasqua e stagione estiva. Ora questa regola è scomparsa, lasciando più libertà alle compagnie aeree. Si andrà avanti per gradi, senza quella massiccia iniezione di biglietti che l’assessorato ai Trasporti e i vettori hanno sempre concordato con largo anticipo. In pratica le compagnie sono obbligate a intervenire (e i tempi di reazione non sono istantanei, come dimostra la situazione di questi giorni) solo quando è già evidente un problema nei canali di prenotazione e non prima che si manifesti.

Non è l’unica differenza che si trova tra il decreto che regola attualmente la continuità territoriale e quello in vigore fino a un anno fa. Il documento ha sancito l’addio alla tariffa unica per sardi e turisti, che prima veniva garantita per nove mesi all’anno. E così i passeggeri non residenti nell’Isola devono fare i conti in queste ore con tariffe che vanno dai 200 ai 500 euro per un viaggio di sola andata. Il nuovo modello ha dato anche una sforbiciata alle frequenze dei voli. Nell’aeroporto di Cagliari c’è stato un netto calo dei collegamenti con Roma e Milano: in certi casi la riduzione ha sfiorato il 44%. E gli effetti si vedono.

