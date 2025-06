Colledanchise con Orizzonte Comune ed è maretta nella maggioranza 

Maretta nella maggioranza di Raimondo Cacciotto. Il “Progetto Alghero” è ancora soggetto a mutamenti, con nuovi cambi di casacca. L’ultimo riguarda il consigliere Marco Colledanchise che ha lasciato Futuro Comune per andare a far parte del gruppo Orizzonte Comune. Lo ha annunciato il coordinamento cittadino, anticipando una conferenza stampa nelle prossime ore dove, insieme ai vertici del partito e all'assessore regionale Franco Cuccureddu, verrà illustrato il programma elaborato in sintonia con il sindaco Cacciotto. Marco Colledanchise aveva abbandonato Futuro Comune, la lista del primo cittadino, in quanto lo stesso sindaco e la capogruppo Beatrice Podda avevano assunto un ruolo formale in Europa Verde.Formalmente il gruppo Futuro Comune, in ogni caso, rimane in aula con due consiglieri perché Colledanchise, per regolamento, dovrà continuare a vestire i panni della lista del sindaco. È quasi scontato che la maggioranza chiederà presto una verifica e una revisione degli incarichi. (c.fi.)

