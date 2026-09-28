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29 settembre 2026 alle 00:26

«Colle Zappara verso la chiusura» 

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L'amministrazione comunale, ieri nella scuola Rodari, ha incontrato il dirigente scolastico, gli insegnanti e i genitori per affrontare il tema della programmazione e della riorganizzazione funzionale dei plessi scolastici cittadini. Un appuntamento atteso e delicato, a cui hanno partecipato oltre 60 genitori. Al centro, un dato ormai strutturale: la costante diminuzione degli alunni e la conseguente riduzione delle classi sta mettendo in crisi l'attuale mappa scolastica. A illustrare la proposta dell'esecutivo è stata l'assessore di riferimento Simona Lobina: «Visto il calo demografico proponiamo la chiusura del plesso di Colle Zeppara per favorire gli investimenti. I cambiamenti climatici pongono problemi in altri edifici esposti al forte calore. È necessario offrire ai nostri ragazzi spazi adatti e investire le risorse su scuole sempre più moderne e adatte alle esigenze didattiche. Quindi è necessario programmare una razionalizzazione investendo su alcune scuole sulla base delle strutture, della logistica e della posizione».

Ha preso la parola anche la dirigente scolastica Analisa Piccioni, che ha evidenziato un altro nodo critico, quello del personale Ata: «La mancanza di personale condiziona le attività scolastiche non solo nella pulizia, ma anche nella sorveglianza».

A chiudere il confronto il sindaco Marco Pala, che ha rivendicato la scelta: «Nessuno è contento di chiudere le scuole ma come amministrazione abbiamo il dovere di programmare. Le nascite attuali non consentono di tenere aperti tutti i plessi esistenti. Chiudere Colle Zeppara è stata una proposta presa in condizioni di emergenza».

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