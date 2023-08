Colle der Fomento, Dj Craim e La Batteria  

Intense giornata oggi per Time in Jazz con gli ultimi appuntamenti a Berchidda che culmineranno in serata con il concerto dei Colle der Fomento insieme a Dj Craim e al quartetto romano La Batteria.

La mattina trascorrerà con una serie di appuntamenti sotto gli alberi intorno alla chiesetta di Santa Caterina. Il primo, alle 10, Time to Children: “Gufo Rosmarino nel mondo di Amarilla” con Giancarlo Biffi e i contributi musicali di Paolo Fresu, della violinista Sonia Peana e della cantante Catia Gori. A seguire, una tavola rotonda sul tema “L”organetto in Sardegna: generazioni a confronto” con Fabio Calzia, Totore Chessa, Pierpaolo Vacca e Giacomo Vardeu. Subito dopo la Vacca con il suo Elektric Metaverso.

Vella vicina chiesetta di San Michele, alle 17, presentazione di "377 Project" di Sebastiano Dessanay. poi la gara poetica in limba condotta da Pier Sandro Pillonca con Bruno Agus e Dionigi Bitti e i Tenores di Ula Tirso. Alle 19, piazzetta Riu Zocculu, la Banda Musicale Bernardo De Muro.

Poi, alle 21.30, si accenderanno per l'ultima volta in questa edizione i riflettori sul palco allestito in piazza del Popolo: una produzione originale che nasce dall'unione dei Colle der Fomento, formazione storica della scena hip hop nazionale, con Dj Craim e il quartetto romano La Batteria. Una produzione in cui l'hip hop reinventa le sue radici fondendo rap e turntablism (l'arte di manipolare i suoni e creare nuova musica, effetti sonori e ritmi utilizzando due o più giradischi e un mixer DJ) con un sound che pesca a piene mani dalle colonne sonore e dalle sonorizzazioni italiane degli anni Sessanta e Settanta.

