Colle Balaguer  tirato a lucido 

Cura del verde e tinteggiatura. È bastato poco per restituire decoro a piazza Balaguer e al Mirador Giuni Russo, mettendo in luce le enormi potenzialità di quel luogo a sud di Alghero, nella parte terminale della passeggiata anni ‘50. Grazie ai progetti Lavoras, guidati dall’ufficio Ambiente del Comune, il colle ha cambiato decisamente aspetto. «Ora l’obbiettivo non può che essere quello di mantenerlo in ordine e soprattutto ridargli nuova vita», commenta il consigliere del Pd, Pietro Sartore. «Il colle del Balaguer, infatti, è uno di quei luoghi della nostra città che possiedono un enorme potenziale, ma che non sono mai stati completamente valorizzati come meriterebbero», prosegue il rappresentante di maggioranza, convinto che il restyling e la futura gestione di quegli spazi debbano passare da un patto di ferro tra pubblico e privato. Nel 2009 quei 120 metri quadrati sul colle che guarda Capo Caccia sembravano destinati a ospitare un ristorante di lusso, un locale con un dopo-cena condito di spettacoli teatrali, proprio per restituire valore e dignità a uno dei fabbricati più suggestivi e trascurati del patrimonio comunale. Alla fine non se ne fece niente, anche perché prima di poter affidare agli imprenditori privati il Balaguer, occorrerà liberare il caseggiato dal vincolo a uso civico. Il rudere, con tanto spazio verde intorno e l’anfiteatro verso il mare farebbe gola a molti. Più di recente è stata l’associazione Iniziativa Alghero a proporre una idea progettuale per la riqualificazione del Balaguer. Una piazza di 7700 metri quadrati, la più grande della città, cinque locali commerciali, ampie aree verdi, un centro polivalente di 1800 metri quadrati e la statua della cantante Giuni Russo a svettare dal colle. Tre milioni e mezzo di investimento.