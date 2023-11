Collaudi e intoppi, la storia infinita degli ascensori  

Il libro degli ascensori per Castello si arricchisce con una nuova pagina: ieri mattina gli impianti, quelli funzionanti, sono stati chiusi per le verifiche semestrali obbligatorie. Alla fine la riapertura non è stata completa: l’ascensore panoramico accanto all’ex sede de L’Unione Sarda non entrerà in funzione perché è necessaria la sostituzione di un pezzo. «I tecnici», evidenzia l’assessore Alessio Mereu, «hanno ritenuto di dover cambiare una parte. Niente di grave o urgente: l’intervento si spera sarà rapido in modo da poter far ripartire rapindamente l’ascensore». Così l’impianto resterà chiuso così come quello del primo tratto, tra viale Regina Elena e gli impianti sportivi del Terrapieno: «In questo caso siamo finalmente vicini alla riapertura. È tutto pronto, siamo in attesa solo del collaudo da parte del Ministero», anticipa Mereu.

Lo stop

Ieri mattina non sono mancate le segnalazioni di chi abita a Castello per la chiusura degli ascensori. E in tanti, soprattutto i turisti, si sono trovati davanti al cartello di stop forzato dell’impianto che collega il Giardino sotto le mura con la terrazza del bastione di Saint Remy. «Un blocco programmato per le verifiche tecniche semestrali», spiega l’assessore. E cosi dopo alcune ore gli ascensori sono rientrati in funzione. Non tutti, come detto. Ancora una volta uno resterà fermo, in questo caso quello panoramico da piazzetta Mundula ai campi del Terrapieno. «Niente di particolarmente grave. Solo la sostituzione di un pezzo, come stabilito dai tecnici».

L’attesa

E aspettando il cambio di questo pezzo e il via libera del Ministero per l’impianto accanto a L’Unione Sarda, chiuso da diversi anni, non resta che affidarsi al destino. Perché ogni volta prendere uno degli ascensori per Castello è davvero questione di fortuna: ogni volta è una sorpresa, perché a volte funzionano e altre no. Il mese scorso era toccato all’impianto delle scalette di Santa Chiara, rimasto “fermo” per tre giorni. Ma anche quello panoramico aveva avuto un intoppo che lo aveva bloccato per alcune ore. Tra le proteste continue e infinite degli abitanti e dei commercianti di Castello, spesso isolato. «I malfunzionamenti sono molto frequenti, con grandissimi disagi soprattutto per anziani e disabili che non hanno certo la possibilità di arrivare a Castello a piedi», aveva evidenziato un mese fa, Antonio Laconi, residente e componente del comitato Casteddu de susu. (m. v.)

