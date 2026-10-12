Collare d’oro a Binaghi: «Ho ragazzi fantastici» 

Angelo Binaghi ha ricevuto ieri a Roma il Collare d’Oro del Coni, la massima onorificenza sportiva in Italia. «È una grande soddisfazione», ha detto il dirigente cagliaritano, che guida la Federazione Italiana Tennis e Padel dal 2000, «almeno per la fortuna di avere una generazione di ragazzi e ragazze straordinarie dentro e fuori dal campo. Ci ho messo un po’, 25 anni, ma probabilmente nei 24 anni precedenti non avevamo fatto niente che meritasse questo riconoscimento», ha punto, aggiungendo in modo ancora più scherzoso, «forse il fatto che quest’anno ho battuto il ministro Abodi a golf è stato decisivo...».

Il tennis era assente in sala (comprensibilmente) ma presente nella lista dei riconoscimenti con Jannik Sinner e Sara Errani (Diploma d’Onore), Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego (Collare d’Oro), Andrea Vavassori (Collare d’Oro e Diploma d’Onore). Assieme a Binaghi, premiate con il Collare d’Oro altre sei personalità: i presidenti federali Francesco Ettorre (vela), Giuseppe Manfredi (pallavolo), Stefano Mei (atletica), Tiziana Nasi (Sport Invernali Paralimpici) e poi Gabriella Palmieri Sandulli (componente della Commissione di Garanzia del Coni) e Evelina Christillin (consigliera della Fifa).

I riconoscimenti

Ci sono anche due cagliaritani adottivi tra i premi (Collari d’Oro e Diploma d’Onore) consegnati dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio agli atleti protagonisti di Olimpiadi (quelle Invernali di Milano Cortina) e Mondiali nel 2026. Sono Maria Giubilei e Gigi Ugolini, campioni del mondo dei Nacra 17 e adesso membri del sailing team di Luna Rossa (entrambi erano a bordo dell’AC40 vittorioso a Napoli pochi giorni fa). Tra gli altri, i campioni (olimpici e paralimpici) degli sport invernali (Federica Brignone e Arianna Fontana su tutte), della scherma, dell’atletica (Francesco Fortunato), del canottaggio. Premi anche ai tecnici e alle società (tra cui le centenarie del calcio, Napoli e Fiorentina).

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