Collage: «Il nostro ritorno al futuro» 

«La musica è dentro di noi, bisogna solo imparare a tirarla fuori». Tore Fazzi, 69 anni, voce solista e leader della storica band olbiese dei Collage, non ha alcuna intenzione di fermarsi al passato e rivolge con entusiasmo il suo sguardo verso un futuro che può regalare ancora tante sorprese. Un esempio? Il nuovo singolo “Rinasco” uscito il 2 giugno e prodotto da un ottimo Gianluca Cucchiara: un pezzo elegante, che fa della speranza il fulcro attorno a cui parole e musica si incontrano, ricordando che c’è ancora tempo per sognare nuove mete da raggiungere.

«La musica è dentro di noi, bisogna solo imparare a tirarla fuori». Tore Fazzi, 69 anni, voce solista e leader della storica band olbiese dei Collage, non ha alcuna intenzione di fermarsi al passato e rivolge con entusiasmo il suo sguardo verso un futuro che può regalare ancora tante sorprese. Un esempio? Il nuovo singolo “Rinasco” uscito il 2 giugno e prodotto da un ottimo Gianluca Cucchiara: un pezzo elegante, che fa della speranza il fulcro attorno a cui parole e musica si incontrano, ricordando che c’è ancora tempo per sognare nuove mete da raggiungere.

Fazzi, cosa rappresenta per voi la rinascita?

«Significa guardare avanti, rimettersi in pista dopo aver affrontato un percorso che ci ha assorbito completamente, magari togliendo anche entusiasmo e stimoli. Personalmente, guardandomi attorno, mi accorgo che la mia vita è un insieme di tante vite parallele, ognuna in grado di darmi spunti di riflessione importanti. Rinascere significa non adagiarsi e avere il coraggio di esplorare nuovi orizzonti».

Se per rinascere, talvolta, è necessario guardarsi indietro, vi è capitato di farlo nella vostra lunga carriera?

«Sì ma non bisogna soccombere al passato, sarebbe un grosso errore: la vita offre sempre nuove chiavi di lettura, è fondamentale essere protesi verso il domani e ciò che può offrire».

In “Rinasco” non mancano i riferimenti al mare. Che cosa significano?

«Il mare per noi sardi ha un significato profondo che va oltre le etichette: sicuramente è sia spina che rosa, oltre che fonte di ispirazione speciale».

Cosa tiene uniti “Rinasco” e il precedente singolo “Accanto”?

«Sono uniti dal sound, ma si tratta di due brani parecchio diversi. “Accanto” è più complesso, dai tratti molto intimisti e per arrivare ha bisogno di un ascolto più attento essendo maggiormente riflessivo. Invece, “Rinasco” è un pezzo più di impatto che arriva in maniera più diretta».

Vent’anni fa usciva il vostro album “Abitudini e no”: cosa ha rappresentato?

«Direi una svolta al contrario. Erano trascorsi nove anni da “Replay”, volevamo spezzare qualcosa rispetto al passato e osare. Abbiamo capito con quel disco che cercare di cambiare, ovviamente, è lecito ma che nel nostro caso quella non era la via in cui proseguire».

Avete un nuovo disco in programma?

«Sì, ma non abbiamo fretta di farlo uscire, viviamo questo momento senza pressioni. Abbiamo già registrato sei brani. Forse ne aggiungeremo altri. Intanto il tour va avanti, abbiamo tante date, poi la musica nuova verrà da sé: questa è la vera magia».

