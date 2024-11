Collaborazione Ita-Aeroitalia, approvazione bipartisan 

Si chiama “code sharing”, indica un accordo di cooperazione grazie al quale le compagnie aeree trasportano passeggeri i cui biglietti sono stati emessi da un’altra compagnia. Il vantaggio per i passeggeri è che hanno a disposizione una rosa di destinazioni più ampia. Dopo il «parliamone» che Aeroitalia ha risposto al presidente della commissione Trasporti della Camera, il sardo Salvatore Deidda, che ha lanciato alla compagnia che vola in regime di continuità territoriale su Cagliari la proposta di collaborare con Ita, arriva anche l’appoggio di Ugo Cappellacci, deputato e responsabile del Dipartimento insularità di Forza Italia.

«L’iniziativa per un accordo tra compagnie per il ripristino del code-sharing, lanciata dal presidente Deidda», dice l’ex presidente della Regione, «va nella direzione auspicata ed è di buonsenso. Senza code-sharing», aggiunge lo sesso Cappellacci. «i viaggiatori che provengono da una destinazione internazionale e i sardi che vogliono raggiungerla sono imprigionati in un ginepraio: doppio biglietto, doppi controlli, doppio imbarco e sbarco dei bagagli in stiva. Auspichiamo», conclude Cappellacci, «che la presidente della Regione, Alessandra Todde, si decida a governare prendendo in mano la situazione e sostenendo una soluzione di assoluto buonsenso».

“Buonsenso”, assieme ad “apprezzabile”, è la parola scelta anche dall’assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca, per rispondere al deputato di Forza Italia. Appoggia la proposta di Deidda e Cappellacci ricordando che «rafforza le azioni da noi intraprese da mesi per stimolare le compagnie aeree in tal senso. Azioni culminate nell’accordo di code-sharing stretto tra Aeroitalia e Qatar Airways». Ma non sono soltanto sorrisi. «Dispiace», aggiunge infatti l’assessora Manca, «constatare che lo stesso buonsenso invocato da alcuni politici di centrodestra non sia applicato da loro stessi. Anche oggi Cappellacci» utilizza un momento di collaborazione per fare propaganda contro la Giunta regionale. Contrariamente a quanto ha detto, secondo l’assessora, «in seguito agli incontri degli ultimi mesi sono stati ottenuti importanti risultati cui contiamo ne facciano seguito altri».

