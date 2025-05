Quali rischi a livello neurologico?

Il glaucoma è una malattia cronica che oggi non è considerata solo oculare per l’aumento della pressione intraoculare che danneggia il nervo ottico e causa un restringimento del campo visivo, ma è multifattoriale e neurodegenerativa. Nella gestione è fondamentale la collaborazione con l’oculista, che si occupa della diagnosi e trattamento mentre il neurologo si occupa delle conseguenze neurologiche. In alcuni casi specifici il neurologo si avvale anche di indagini quali la RM encefalo per escludere patologie del nervo ottico simili al glaucoma. Oltre la terapia specifica oculistica oggi è utile la neuro protezione per rallentare la neurodegerazione.