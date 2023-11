Collaboratrice scolastica investita e uccisa dall’autogrù sotto gli occhi dei liceali 

È uscita dal Liceo e dopo pochi passi ha incontrato la morte. Tragedia nella tarda mattinata di ieri, intorno alle 12.30, in Piazza Sulis, dove una assistente scolastica è stata investita da un’autogrù “Manitou” davanti agli occhi di diversi studenti del Classico. Caterina Mariani, 61 anni, originaria di Romana, è morta sul colpo, dissanguata sotto il mezzo pesante che le è passato sopra facendola sparire tra le enormi ruote.

La tragedia

La donna si trovava nella rotatoria della “piazzetta” e, con l’ombrello stretto tra le mani, ha provato ad attraversare la strada bagnata per raggiungere il lato di via Kennedy. Proprio in quell’istante un camion con il cestello telescopico, condotto da un operaio di una ditta di Ozieri, stava transitando in direzione del lungomare, diretto a un cantiere di via Perpignan dove c’erano dei lavori edili in corso.

Non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente. Non è chiaro se la sfortunata donna abbia attraversato frettolosamente senza guardare o se l’uomo alla guida fosse distratto. Di sicuro Caterina Mariani è finita, con il suo ombrello giallo, sotto le enormi ruote del camion e per lei non c’è stato niente da fare.

Sotto choc

Sconvolti gli studenti che hanno assistito alla terribile scena. Erano usciti da scuola alle 12.15 e si trovavano sotto il tendone di un bar per ripararsi dalla pioggia. Hanno visto tutto: la loro “bidella” finire sotto il camion e sull’asfalto ruzzolare solo un paio di occhiali rotti e un ombrello piegato. L’ambulanza del 118 è arrivata in pochi minuti ma poi è dovuta andata via a sirene spente: troppo gravi le lesioni riportate nell’urto. Gli uomini della polizia locale, coordinati dal comandante Matteo Bertocchi, hanno delimitato l’area dell’incidente e impedito a chiunque di avvicinarsi. C’erano anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Alghero che davano una mano per dirigere il traffico deviato da via XX Settembre verso via Kennedy fino al primo pomeriggio. Il corpo della assistente scolastica è stato coperto da un telo termico.

Cordoglio unanime

La notizia della disgrazia ha fatto subito il giro dell’Istituto Manno, dove la donna era conosciuta e stimata. Pochi minuti prima di morire aveva partecipato a una riunione sindacale. I ragazzi, invece, erano usciti con un quarto d’ora d’anticipo da scuola, ma aspettavano che la pioggia cessasse per tornare a casa. Quando Caterina Mariani ha lasciato l’Istituto, ormai erano le 12.30, alcuni di loro l’hanno notata dirigersi verso la rotatoria con l’ombrello aperto per ripararsi dall’acquazzone. Da poco la donna era riuscita a passare di ruolo in un impiego che le piaceva e svolgeva con passione. L’autista del camion gru, un trentenne, è stato interrogato a lungo. Ora è indagato per omicidio stradale. Personale dello Spresal ha compiuto delle verifiche sul mezzo, mentre il pm Angelo Beccu ne ha disposto il sequestro. Il corpo della donna è stato trasportato all’Istituto di Medicina legale di Sassari. Rimossa l’autogrù e ripulita la carreggiata, la strada è stata riaperta al traffico intorno alle 17

RIPRODUZIONE RISERVATA