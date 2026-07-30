Colibrì chiuso per quattro giorni 

Dopo la chiusura qualche settimana fa del locale Albachiara per via della mancanza di autorizzazione per fare serate danzanti, al Poetto scatta un altro provvedimento.

A chiudere, sempre per quattro giorni, da ieri e fino a lunedì, è stavolta lo stabilimento Colibrì, per irregolarità rilevate negli anni 2022, 2024 e 2025. Le ordinanze che erano state notificate all’epoca non erano state impugnate e così, come si legge nel provvedimento della Polizia locale di questi giorni, è stata «disposta la cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza. Nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta la chiusura del locale per un periodo non superiore ai sette giorni». Un provvedimento per irregolarità degli anni scorsi che va a bloccare l’attività proprio nel primo fine settimana di agosto. «Sono davvero amareggiato», dice il titolare del Colibrì Stefano Versace, «dopo tutti i problemi che sto avendo per via dei cantieri che prima hanno chiuso e poi di fatto limitato l’accesso al locale, questa è una cosa che mi taglia definitivamente le gambe. Quest’estate, sono venuti a fare i controlli nella mia attività e non hanno riscontrato irregolarità e adesso mi trovo a pagare con una chiusura il primo fine settimana di agosto, per qualcosa che risale agli anni scorsi. Non lo trovo giusto».

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