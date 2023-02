Coletta: penso al prodotto, non alle valutazioni politiche 

«Lavoro da trent’anni stretto al prodotto e non faccio mai valutazioni di natura politica. Nel momento in cui Amadeus ha la libertà editoriale, che condivide con me, è la libertà assegnata a ogni artista — che sia cantante, attore, conduttrice o conduttore — a segnare il percorso. È l’impianto più corretto per procedere». Lo afferma Stefano Coletta, direttore dell’Intrattenimento Prime time della Rai, intervistato da Repubblica dopo polemiche su Sanremo. Anche del direttore artistico Amadeus dice che «non ha mai letture politiche del suo lavoro, si è formato con la musica, in radio e in televisione». E aggiunge: «Rispetto alla mia poltrona, mi auguro fortemente che chi fa un discorso tecnico non sia valutato politicamente. Sarebbe un errore per l’azienda perché le persone sanno discernere l’operato di un dirigente: chi conosce la mia storia conosce la mia trasparenza».

La ferita peggiore

Coletta ribadisce che né lui né la vicedirettrice Lentini sapevano cosa avrebbe detto Fedez: «Per tutte le serate, anche di quel piccolo segmento, dagli altri abbiamo ricevuto tutti i testi, che sono rimasti tali. Solo Fedez ha cambiato all’ultimo minuto». E poi ricorda: «Quando Fedez ha strappato la foto di un viceministro, mi sono dissociato il giorno dopo». La ferita più grande? «Poiché credo non sia stato mai rintracciabile un vulnus nella mia professionalità — e non parlo di perfezionismo, ma di un ruolo che ho cercato di incarnare con imparzialità e impegno — la ferita più grande è essere stato attaccato sul privato, dal punto di vista sessuale».

RIPRODUZIONE RISERVATA