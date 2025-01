Colesterolo, regole per una vita più sana 

Indispensabile per la costruzione di cellule sane e per la sintesi della vitamina D e di alcuni ormoni. Ma pericolo (quello LDL, conosciuto come colesterolo cattivo) quando è in eccesso e si deposita sulle pareti delle arterie creando un irrigidimento e dando vita al processo di aterosclerosi dando vita a seri problemi cardiovascolari. Roberta Montisci, direttore di Cardiologia-UTIC del Policlinico Aou, è ospite di Lorenzo Paolini (direttore editoriale de L’Unione Sarda) oggi alle 15 su Videolina.