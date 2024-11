Colesterolo cattivo, necessario intervenire subito dopo l’infarto 

Più basso è, meglio è. Per tutti. Ma anche e soprattutto per chi ha già avuto un infarto. È la regola base per controllare il colesterolo “cattivo” o LDL. Per ridurre il rischio d’infarto, ci sono circa 500 decessi per questa causa ogni anno nell’Isola, e soprattutto per limitare i pericoli di andare incontro ad una seconda ischemia o magari ad un ictus. Circa una persona su cinque rischia un nuovo episodio entro dodici mesi dal primo. Purtroppo, nonostante le raccomandazioni oltre l’80% dei pazienti non raggiunge i livelli indicati di LDL. Insomma: bisogna colpire presto e forte, come mostrano i dati dello studio italiano AT TARGET-IT, che ha coinvolto l'UOC di Cardiologia Clinica ed Interventistica dell'Ospedale Santissima Annunziata di Sassari, diretta da Gavino Casu. La ricerca dimostra l'efficacia degli anticorpi monoclonali inibitori di PCSK9 nel ridurre rapidamente il colesterolo LDL post-infarto. A livello nazionale, il 68% dei pazienti ha raggiunto l’obiettivo dei 55 milligrammi per decilitro al primo controllo con una riduzione di LDL fino al 70%

A ricordarlo sono gli esperti che animeranno la trasmissione “Speciale Ippocrate Colesterolo, perché mette in pericolo il cuore, come comportarsi prima e dopo un infarto” in programma domani su Videolina alle 21, 30. Insieme a Casu partecipano Roberta Montisci, Direttore S.C. Cardiologia-Utic del Policlinico Aou di Cagliari e Guido Sanna, Presidente Regionale della Società Italiana Interdisciplinare delle Cure Primarie. «Il numero di decessi ogni anno per malattie cardiovascolari nel nostro paese è preoccupante, e la Sardegna non fa eccezione», commenta Montisci. Il colesterolo LDL, fattore modificabile essenziale, deve essere tenuto sotto controllo. Agire tempestivamente per diminuire i livelli di LDL non è solo una necessità clinica, ma un imperativo per allontanare il rischio di nuovi eventi". In questo senso come riportano i risultati dello studio su 771 pazienti post-infarto, pubblicati sull’European Journal of Preventive Cardiology, intervenire subito dopo l’infarto in modo intensivo con anticorpi monoclonali inibitori di PCSK9 appare di grande importanza. «Le evidenze scientifiche confermano che abbattere immediatamente i valori di colesterolo LDL nei pazienti che hanno avuto un infarto sia un grande valore aggiunto nella riduzione del rischio di nuovi eventi cardiovascolari», fa notare Casu.

L’esperienza dello studio AT-TARGET IT ha dimostrato che gli anticorpi monoclonali inibitori di PCSK9 sono molto efficaci nel portare il livello di C-LDL ai valori raccomandati di 55 milligrammi per decilitro e in alcuni casi anche inferiore a 40”. Inoltre, così si migliora l’aderenza alle cure. «Un altro risultato è l’aderenza agli anticorpi monoclonali inibitori di PCSK9 che ha raggiunto una percentuale molto alta, di oltre il 90 per cento», annota Casu. «Il trattamento con questi farmaci è sicuramente considerato più semplice e sicuro, con rari effetti collaterali e questo incide in modo determinante sull’adesione da parte dei pazienti. Da non dimenticare il ruolo ch e gioca, l’accesso a queste terapie, oggi non ancora capillare sul nostro territorio, ma che in alcune province, come ad esempio Sassari, è favorito da un lavoro virtuoso tra i cardiologi che possono segnalare i pazienti idonei ad essere presi in carico dai centri prescrittori”.