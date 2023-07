Colera, nessun rischio di epidemia 

«Il ceppo batterico, isolato nel paziente di Arbus, è un Vibrio Cholerae, ma appartiene ai gruppi incapaci di causare alcuna epidemia». Lo comunica l’assessore regionale Carlo Doria, subito dopo la nota dell’Istituto superiore della Sanità che, concluse le indagini, ha confermato «la presenza del colera non 01 e non 0139», di fatto smontando l’ipotesi della preoccupante patologia. Intanto il paziente, 71 anni, ricoverato nel reparto Infettivi dell’ospedale Santissima Trinità, è sulla via della guarigione. Un caso estremamente delicato, predisposto a manifestazioni di dissenteria anche per altre patologie.

La causa

«A questo punto - spiega il direttore sanitario della Asl di Sanluri, Francesco Ronchi - per semplificare possiamo dire che il patogeno identificato appartiene alla famiglia del colera, ma non fa parte dei siero-gruppi cattivi, ovvero 01 e 0139 che causano la terribile epidemia, è un vibrione ambientale che prolifera nelle acque costiere e che causa la comune dissenteria. Come? Attraverso l’ingestione di frutti di mare. Non sempre e non capita a tutti. Il caso di Arbus ne è la testimonianza: un episodio isolato. Tant’è che i controlli sulle persone che sono venuti a contatto col paziente hanno dato esito negativo». Per la sanità regionale episodio chiuso, risolto in tempi brevi. «Tempestività e competenza - ricorda Doria - hanno caratterizzato ancora una volta l’operatività dei servizi di Igiene pubblica delle Asl di Cagliari, del Medio Campidano che hanno eseguito il monitoraggio senza sottovalutare nulla, l’Aou di Cagliari che ha identificato il patogeno e il reparto Infettivi dell’ospedale Santissima Trinità».

La psicosi

La notizia dello scampato pericolo è arrivata dopo tre giorni di tensione e psicosi per eventuali contagi. «Nessun altro caso di colera – dice il sindaco Paolo Salis – siamo contenti perché il nostro concittadino sta meglio. Ero stato informato dalla Asl che quasi sicuramente si trattava di un caso sporadico, per questo ho mantenuto la massima riservatezza, anche per non creare allarmismi». Il pensiero corre al «danno arrecato al territorio, in quanto zona turistica. Ora i nostri ospiti possono stare tranquilli, pericolo scampato». Sul caso interviene anche il parlamentare di Arbus, Gianni Lampis: «In tanti mi hanno tempestato di domande sulla situazione del colera in Sardegna e, nello specifico ad Arbus. Le analisi dell’Iss hanno chiarito che si è trattato di una forma di colera, ma non di quelle causate dal vibrione pirata».

