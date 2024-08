Coleottero killer uccide i pini su tutto il lungomare 

Le vecchie sentinelle naturali di Arbatax sono a rischio estinzione. Invero. Zio pino, come l’hanno ribattezzato i cittadini del borgo marinaro, è spacciato. L’albero ultrasecolare, piantato in via Lungomare, all’altezza con l’incrocio di via Porto Frailis, è secco e nelle attuali condizioni è potenzialmente un pericolo per l’incolumità pubblica. Tronco e rami potrebbero cadere sulla strada principale di Arbatax e provocare danni ingenti, tanto che l’operazione di taglio non appare più rinviabile. Il pino, 140 anni di vita e testimone silenzioso della storia della borgata, è l’emblema di un fenomeno che da queste parti sta mietendo piante ovunque. In via Lungomare sono 5 gli alberi colpiti, di cui tre irrecuperabili. In via Porto Frailis, sulla strada con vista sulla baia, gli esperti hanno accertato le prime tracce di sofferenza dei pini.

Corsa contro il tempo

La pineta di Batteria è l’oasi di 3 ettari e mezzo in cui, dal 2 settembre, uno staff specializzato avvierà l’abbattimento di oltre mille piante a fronte di tremila esemplari. Quelle destinate al taglio sono ostaggio del tomicus, il famigerato coleottero che da tre anni s’è insediato tra corteccia e parte interna del tronco. «Se non provvediamo a quest’operazione c’è il rischio che l’epidemia si allarghi coinvolgendo le pinete fino a Santa Maria Navarrese», spiega l’agronomo Giorgio Falchi, incaricato dal Comune di eseguire le operazioni per salvare la pineta. La pineta è in sofferenza da almeno quattro anni e da tre l’ospite indesiderato soggiorna allegramente tra un migliaio abbondante di arbusti.

Fuori tempo

Di fatto i buoi sono scappati dalla stalla e recuperarli è impresa tosta anche per chi questo lavoro lo sa fare. «È necessario trovare un metodo di lotta che esiste in endoterapia», spiega Falchi. Il deperimento organico dei pini è sotto gli occhi di tutti. «La funzione naturale del tomicus è distruggere le piante che già soccombono. Più trova piante sofferenti, più il coleottero si propaga con una velocità elevatissima». Con il tomicus sembra una sfida impari, ma i rimedi esistono. Seppur drastici. «Se su un tronco di superficie intorno ai 30 centimetri la presenza di colonie di tomicus è superiore a 5, giusto per citare un esempio, la pianta non è recuperabile». La siccità è l’altro fattore che sta causando il deperimento degli arbusti, sebbene il coleottero resti il maggiore responsabile del disastro. «Bisogna agire subito, altrimenti da Batteria alla pineta de La Capannina è un attimo», ammette Falchi.

Ordinanza Forestale

Inizialmente erano 750 le piante da tagliare, ma dopo un sopralluogo tecnico il conto è lievitato schizzando oltre 1.000. Il dato definitivo è sull’ordinanza emessa dalla stazione forestale di Tortolì, al comando dell’ispettore superiore Giorgio Usai. Tagliare mille piante a Batteria sarà pure uno sfregio, ma non esistono alternative. «Se non abbattiamo a tabula rasa - dice Falchi, illustrando la strategia che verrà adottata - l’avrà vinta il tomicus, una colonia altamente viva che è capace di distruggere tutte le pinete litoranee. Bisogna agire sulle piante superstiti con un trattamento endoterapico, dopodiché serviranno almeno due o tre anni di sorveglianza attiva». A quel punto, terminate le operazioni di taglio e smaltimento, il Comune dovrà pensare a come rimpolpare l’oasi ambientale. «Ai primi di ottobre - è il suggerimento di Falchi - sarebbe importante un robusto intervento di piantumazione per rinverdire la collina, magari con il coinvolgimento delle scolaresche».

