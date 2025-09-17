“Coldplay Experience” Nel segno di Chris Martin 

Un viaggio emozionante nell’universo dei Coldplay. Non solo una raffica di hit da brividi, ma un'esperienza immersiva completa ispirata ai concerti della band londinese. Uno spettacolo da vivere tutta d’un fiato grazie all’utilizzo di ledwall, light e laser show, cambi d’abito, braccialetti luminosi e repertori aggiornati per un coinvolgimento emotivo totale. D’altronde, a livello mondiale, i Coldplay hanno venduto 160 milioni di dischi, che rendono la band tra quelle di maggior successo di tutti i tempi. Nel corso della loro carriera, hanno vinto 107 premi tra i quali figurano 9 Brit Award (record assoluto), 7 Grammy Award, 7 MTV Europe Music Awards: sono il sesto gruppo più premiato nella storia della musica. Con 5,5 milioni di fan in tutto il mondo.

I palcoscenici

Organizzato da Sardegna Concerti e l’Associazione Insieme per Riola, il 26 settembre al Teatro Massimo di Cagliari (ore 21.30) e il 27 settembre, al Parco dei Suoni di Riola Sardo, Oristano (ore 21) arriva per la prima volta in Sardegna il tour “LivePlay-Coldplay Experience”, tra le migliore tribute band dei Coldplay.

Gli artisti

Uno show spettacolare con una band d’eccezione composta da musicisti di grande esperienza, capaci di ricreare non solo il sound unico dei Coldplay, ma anche la loro energia e presenza scenica. Sul palco Enrico Coin – voce, chitarra e piano (Chris Martin); Filippo Coin – chitarra elettrica e acustica (Jonny Buckland); Angelo Barbierato – tastiere e cori (Guy Berryman); Davide Poli – batteria e percussioni (Will Champion).

Il progetto

Nati nel 2013, dopo un intero anno dedicato alla strutturazione dei vari aspetti delle loro esibizioni, i LivePlay debuttano nell'estate 2014, con un grande successo in termini di critica e pubblico. L'idea di fondo è superare il concetto di semplice tribute band, offrendo al pubblico uno spettacolo suggestivo ed emotivo, che possa coinvolgere lo spettatore a 360 gradi. Le sonorità potenti, l’energia travolgente e il continuo rinnovamento della band di Chris Martin & Co., sono la grande fonte di ispirazione per i Liveplay, impegnati in concerti curati nel minimo dettaglio e il più possibile simili alle grandi esibizioni live dei Coldplay.

Forti di numerosi sold out nei palcoscenici d’Europa, i LivePlay si sono esibiti all'Expo di Milano in rappresentanza dei Coldplay, hanno vinto il concorso “CoverStar 2015” come miglior cover band del Veneto e sono la prima tribute band al mondo ad aver eseguito i tour dal vivo “A Head Full Of Dreams tour”, “Everyday Life tour”, "Music of the Spheres tour”. Nei due concerti previsti sull’Isola, il pubblico potrà rivivere l’energia dei concerti originali ripercorrendo l’intero repertorio, dai primi successi come “Yellow” e “Clocks”, fino ai brani più recenti come “Higher Power” e “My Universe”.

RIPRODUZIONE RISERVATA