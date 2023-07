Coldiretti: scatta lo stop al pesce fresco Pescherecci fermi anche in Sardegna 

Stop al pesce fresco a tavola per l’avvio del fermo pesca che porterà prima al blocco delle attività della gran parte della flotta italiana lungo l’Adriatico e successivamente si estenderà anche al Tirreno e quindi alla Sardegna. A darne notizia è Coldiretti Impresapesca in occasione dell’avvio del provvedimento che oggi congela le attività dei pescherecci dal Friuli Venezia Giulia al Veneto, dall’Emilia Romagna fino a parte delle Marche e della Puglia. Per quanto riguarda lo Ionio il blocco scatterà da Brindisi a Reggio Calabria dal 4 settembre al 3 ottobre. Dal 1° al 30 ottobre ci sarà, invece, il fermo sulla gran parte del Tirreno (da Genova passando per Napoli fino a Gioia Tauro e nei porti della Sicilia e della Sardegna). Già effettuato il blocco per Roma, da Civitavecchia a Fiumicino. Come lo scorso anno – spiega Coldiretti Impresapesca – in aggiunta ai periodi di fermo fissati i pescherecci dovranno effettuare ulteriori giorni di fermo a seconda della zona di pesca e del tipo di risorsa pescata.

RIPRODUZIONE RISERVATA