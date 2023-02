Coldiretti presenta la nuova politica agricola comunitaria 

Dal Sarcidano alla Planargia, passando per il Mandrolisai e la Baronia. Prosegue il viaggio di Coldiretti Nuoro-Ogliastra per presentare la nuova Pac (Politica agricola comune) e le relative politiche sindacali che l’associazione di categoria sta adottando.

Domani, martedì 14 febbraio, l’appuntamento per i soci è fissato alle 11, a Sorgono, nella sede dell’istituto superiore “Fratelli Costa Azara”. L’incontro sarà moderato dal direttore provinciale Alessandro Serra, con il contributo del responsabile provinciale del Centro di assistenza agricola, Mario Golosio, che avrà il compito di presentare la nuova Politica comunitaria 2023-2027 che ha preso il via lo scorso primo gennaio con diverse novità. L’agronomo Aldo Buiani, invece, si soffermerà sulle novità della Pac per il settore vitivinicolo. Poi, il responsabile creditizio di Coldiretti Sardegna, Luigi Sau, parlerà di tutte le opportunità del settore a favore delle aziende agricole. «Questi incontri hanno una duplice valenza – dice il presidente provinciale di Coldiretti, Leonardo Salis -. Da una parte di informare sulle novità, dall’altra di confrontarci su temi d’attualità e sulle politiche sindacali che stiamo mettendo in campo». (g. lo.)

