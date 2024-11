Coldiretti, Nughes neo segretaria 

Nominata la nuova segretaria della Coldiretti di Cuglieri. Maria Lucia Nughes, lussurgese, va a dirigere l’ufficio montiferrino al posto di Giambattista Deriu, che resta nella sede di Ghilarza. Ricco il suo curriculum con importanti esperienze professionali, la nuova responsabile è esperta del settore tecnico della Coldiretti per averci lavorato diversi anni. Le congratulazioni del direttore Coldiretti Oristano, Emanuele Spanò: «Una nomina importante per il territorio, nei prossimi mesi ci saranno altre novità per fornire servizi migliori ai nostri soci. Abbiamo molta attenzione per la valorizzazione delle donne nel sistema Coldiretti, nella nostra federazione provinciale la presenza femminile rappresenta il 61 per cento di tutto il personale, anche con ruoli apicali». Il presidente, Paolo Corrias: «La comprensione dei bisogni dei soci e la capacità di dare risposte ai loro problemi è il punto di partenza della difficile missione di un segretario di zona, missione alla quale Nughes adempirà con grande senso del dovere». (j. p.)

