Coldiretti giovani, Laura Cocco delegata sarda  

Laura Cocco, 29 enne di Cuglieri, è la nuova delegata regionale di Coldiretti Giovani Impresa Sardegna. È stata eletta all’unanimità durante la riunione dell’assemblea elettiva. Eletti anche i due vice che sono Andrea Sedilesu (Mamoiada) e Pietro Satta (Chiaramonti).

Già delegata Coldiretti Giovani di Oristano, Laura Cocco resterà in carica per i prossimi 5 anni e porterà avanti l’attività dei giovani di Coldiretti in continuità con l’azione del suo predecessore.

«Ringrazio la Federazione regionale per la fiducia e spero di svolgere al meglio il mio compito. Vogliamo realizzare attività coinvolgenti, dove i giovani siano davvero in primo piano». Secondo Cocco i giovani «non sono più “il futuro” perché il futuro è rappresentato dalla generazione che verrà. Noi siamo il presente e dobbiamo agire ora per cambiare le sorti dell'agricoltura, offrendo il nostro sostegno al settore. Spero che potremo mettere in campo le nostre idee. Ciascun giovane può dare il proprio contributo e il supporto per far funzionare al meglio il gruppo regionale».

Per il direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba, la neo-delegata è «una persona capace, come ha già dimostrato nella sua attività lavorativa e all'interno di Coldiretti», tuttavia, aggiunge: «dovrà mantenere l’umiltà di guardarsi indietro e saper rappresentare e coinvolgere tutto il mondo giovanile dell’associazione».

