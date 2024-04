Coldiretti, festa per gli 80 anni 

Coldiretti compie 80 anni e oggi si celebrerà in tutta Italia la giornata dell’orgoglio Coldiretti, che vedrà riunirsi, in contemporanea, agricoltori di tutte le 96 federazioni provinciali da Nord a Sud del Paese. Anche in Sardegna si festeggia l'associazione: una occasione per ricordare le grandi lotte e i risultati ottenuti. Obiettivo finale costruire, partendo dalla base, le prossime battaglie che vedranno Coldiretti impegnata nei mesi che verranno in vista anche delle elezioni europee.

L’appuntamento clou nell’Isola si terrà a Dorgali, dalle 10.30 presso il centro culturale Don Milani in via Veneto. Assemblee contemporanee per tutta la mattina anche a Cagliari, Sassari e Oristano.

Oltre a ripercorrere le azioni fatte in Italia e nell’isola si faranno focus sulla raccolta firme europea per l’origine obbligatoria su tutti gli alimenti, sulla fauna selvatica, sulle questioni ancora aperte in Sardegna, Italia ed Europa, per arrivare fino alla moratoria dei debiti a favore delle aziende agricole che hanno investito e che in questi ultimi due anni hanno subito l'aumento dei tassi di interesse e forti problemi reddituali.

