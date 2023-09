Coldiretti, Cualbu confermato presidente 

Battista Cualbu è stato riconfermato, all’unanimità, presidente regionale della Coldiretti. Insieme a lui anche Giorgio Demurtas per Coldiretti Cagliari e Leonardo Salis per Coldiretti Nuoro. È, invece, nuovo sia il presidente di Oristano, Paolo Corrias che quello del Nord Sardegna, Antonello Fois. Un percorso iniziato a maggio con i rinnovi nelle 303 sezioni che ha portato, ieri mattina nella sede dell’associazione a Cagliari, all’elezione del nuovo consiglio direttivo che, con Cualbu in testa, guiderà Coldiretti per i prossimi 5 anni.

Orgoglio

«Ringrazio l’assemblea e i soci che mi hanno dato ancora fiducia anche per questo nuovo mandato: una elezione per nulla scontata e che mi riempie di orgoglio», ha detto il presidente, citando le battaglie già vinte, ma guardando a quelle nuove da intraprendere. «La burocrazia è l’ostacolo più grande da abbattere per far sì che le iniziative degli imprenditori non vengano bloccate dalla politica, ma trovino subito terreno fertile», ha aggiunto, evidenziando che, grazie all’impegno di Coldiretti, la Sardegna è una delle regioni in cui sono stati stanziati i maggiori aiuti per l’agricoltura, tra cui oltre 74 milioni di euro solo per i ristori relativi alla guerra in Ucraina. «molti fondi proprio a causa dei tempi lunghi ancora non arrivano alle imprese, ora speriamo non ci siano rallentamenti sul marchio del porcetto, così possiamo, finalmente, vedere il nostro prodotto valorizzato».

Strategia

E a snellire la burocrazia punta anche Giorgio Demurtas, presidente di Coldiretti Cagliari: «È una battaglia molto sentita dai nostri soci. Quando i premi che devi ricevere arrivano in ritardo a causa dei cavilli burocratici le aziende si scoraggiano e spesso rinunciano anche a fare le domande per avere ciò che è un loro di diritto».

Rete capillare

Il direttore regionale, Luca Saba, ha inoltre ricordato che con oltre 20mila soci diretti e gli oltre 40mila pensionati, Coldiretti resta una delle associazioni più importanti dell’Isola e del Paese. Una presenza capillare che conta, in Sardegna, 270 dipendenti in 38 uffici dislocati in 315 paesi. «Ci sono – ha sottolineato Saba - delle importanti novità che riguardano la composizione del nuovo consiglio con presidenti che rappresentano settori olivicoli, quello dell'ortofrutta, ma anche rappresentanti degli allevatori di suini e dei coltivatori cerealicoli. Questa varietà ci dà modo di affrontare tutte le battaglie insieme, rappresentando non un solo comparto ma la totalità della Sardegna».

Faranno parte del consiglio direttivo come delegati Efisio Perra, Michela Dessì, Salvatore Pau e Giuseppe Onnis per Cagliari. Cesarino Moni, Salvatore Angelo Morittu e Raffaele Stochino per Nuoro. Battista Cualbu, Alessandro Mancini e Martino Malu per il Nord Sardegna. Per Oristano Giovanni Murru, Giancarlo Capraro e Efisio Sarai. Mentre rappresentante di Donne impresa è stata eletta Maria Francesca Serra, per Giovani impresa Nicola Stefano Tuveri, invece per i pensionati Giovanni Girasole.

