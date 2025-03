Coldiretti, apre la nuova sede 

Un altro importante tassello per riorganizzare la presenza sul territorio è stato messo dalla Coldiretti. È stata infatti inaugurata la nuova sede dell’ufficio zonale in corso Cattedrale 31 ad Ales. La cerimonia si è svolta alla presenza del presidente provinciale Paolo Corrias, del direttore Emanuele Spanò, del sindaco Francesco Mereu. A benedire i locali è stato don Emanuele Deidda, presenti anche i presidenti di sezione dei Comuni appartenenti all’ufficio zona, il segretario Enrico Grussu con tutto il personale. «Un segnale concreto della grande attenzione che Coldiretti dedica al territorio - dichiarano Paolo Corrias e Emanuele Spanò - consapevoli delle difficoltà che alcune aree della nostra regione stanno affrontando, tra lo smantellamento dei servizi essenziali e il rischio di spopolamento. Per questo, anziché arretrare, abbiamo scelto di rafforzare la nostra presenza». ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA