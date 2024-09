Coldiretti, appello sullo Ius Scholae 

Gli svantaggi infrastrutturali legati alla condizione insulare, ma anche le questioni urgenti della siccità e della carenza di manodopera in agricoltura, e l’incoraggiamento ad andare avanti sul fronte dello ius scholae. Questo e altro al centro del confronto organizzato da Coldiretti alle cantine di Dolianova con il ministro e segretario di FI Antonio Tajani. «Le nostre aziende, per quanto virtuose, non riescono a essere competitive sui mercati internazionali senza le infrastrutture necessarie per connettere la produzione con i consumatori», ha detto il direttore di Coldiretti Luca Saba, «chiediamo interventi strategici che garantiscano la costruzione di strade, la disponibilità di acqua, e condizioni che diano futuro e lavoro ai nostri figli, consentendo ai territori di rimanere vivi e produttivi. Siamo il vero motore del territorio rurale, che altrimenti sarebbe abbandonato». Il presidente dell’associazione Battista Cualbu ha sottolineato l’importanza delle regole: «Abbiamo grandi opportunità, ma vogliamo giocarci le nostre carte con regole uguali per tutti. La reciprocità è fondamentale quando ci confrontiamo sui mercati globali. Un esempio è la questione dei fitofarmaci: molti agricoltori sardi non possono usarne alcuni, perché vietati, mentre altri paesi europei e extraeuropei non rispettano tali restrizioni, causando una concorrenza sleale». Sul tema, Tajani ha annunciato che oggi incontrerà il ministro del Commercio estero cinese: «Cercheremo di capire cosa intendano fare sui dazi per il Made in Italy. Noi dobbiamo fare in modo che si rispettino determinate regole, cioè la reciprocità è un principio che noi vogliamo: stesse regole e così si può andare d'accordo».

L’appello

Importante il passaggio sullo ius scholae. Saba ha chiesto a Tajani di andare avanti perché «abbiamo bisogno di ricambio generazionale e di persone integrate che possano lavorare nelle campagne». Secondo il ministro, «i figli degli immigrati regolari devono essere integrati ed è positivo che Coldiretti abbia accolto la nostra ipotesi: dopo il percorso completo di studi potranno chiedere di diventare cittadini italiani, ovviamente per i migranti regolari. Inoltre, il mondo del lavoro ha bisogno di manodopera anche perché gli italiani certi lavori non li vogliono fare più».

RIPRODUZIONE RISERVATA